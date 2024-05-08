Продюсер Рудченко объяснил нелюбовь западных музыкантов к России

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Продюсер Павел Рудченко объяснил нелюбовь западных музыкантов к нашей стране её большими территориями.
По его мнению, западным звёздам неудобно гастролировать по необъятной России.
До этого сообщалось, что рэп-исполнитель Канье Уэста намерен дать концерт в Москве в свой день рождения, 8 июня. Позже эту информацию опровергли.
Также Канье Уэст планировал построить собственный город. Музыкант не раскрывал, в какой стране хочет построить новый город, но рассказал, что он будет называться DROAM.
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«Западным звёздам всегда не очень интересно было гастролировать в России, для них РФ — как определенный аппендикс. Если в Европе гастроли проходили кучно, то Россия — огромная, сложно перемещаться, не горели особым желанием выступить в России», — пояснил в беседе с NEWS.ru Рудченко.
До этого сообщалось, что рэп-исполнитель Канье Уэста намерен дать концерт в Москве в свой день рождения, 8 июня. Позже эту информацию опровергли.
Также Канье Уэст планировал построить собственный город. Музыкант не раскрывал, в какой стране хочет построить новый город, но рассказал, что он будет называться DROAM.
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Мелисса Тимофеева