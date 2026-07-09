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«Время пришло»: Группа «Звери» объявила о главной паузе в карьере

Группа «Звери» назвала последнюю дату выступлений перед уходом в отпуск
Рок-группа «Звери» (Фото: Instagram* @zveri_official)

Российская рок-группа «Звери» сообщила о творческом перерыве, который начнётся с 2027 года. Коллектив разместил соответствующее заявление в Instagram*.



В публикации музыканты отметили, что за время существования группы они объездили множество городов, дали сотни концертов и пережили с поклонниками много ярких моментов.

«Сейчас мы чувствуем, что пришло время сделать перерыв. Все запланированные концерты состоятся по расписанию. Со следующего года группа «Звери» уходит в творческий отпуск. Спасибо каждому, кто остается рядом все эти годы», — написали артисты.
Завершающим масштабным концертом «Зверей» станет шоу на стадионе «Лужники» 15 августа.

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Ольга Щелокова

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