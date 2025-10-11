11 октября 2025, 17:20

Виктор Дробыш (фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Известный продюсер Виктор Дробыш стал дедушкой в пятый раз. У его сына Валерия и невестки Саши Гурковой родился ещё один мальчик.





Счастливой новостью Саша поделилась в своём личном блоге, передаёт StarHit.





«Это были мои самые лучшие роды. Уже привыкаем к жизни дома в большой семье. Пока что настраиваем кормление с 6 утра до часа ночи. Ну и наглядеться не могу – очень нужен нам был такой человек, хотя я вплоть до роддома старалась не думать, что будет ещё один ребёнок, а сейчас лежу и любуюсь на каждую складочку. Спасибо всем, кто поддерживал меня в этом путешествии», – написала Гуркова.