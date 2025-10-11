Продюсер Виктор Дробыш стал дедушкой в пятый раз
Известный продюсер Виктор Дробыш стал дедушкой в пятый раз. У его сына Валерия и невестки Саши Гурковой родился ещё один мальчик.
Счастливой новостью Саша поделилась в своём личном блоге, передаёт StarHit.
«Это были мои самые лучшие роды. Уже привыкаем к жизни дома в большой семье. Пока что настраиваем кормление с 6 утра до часа ночи. Ну и наглядеться не могу – очень нужен нам был такой человек, хотя я вплоть до роддома старалась не думать, что будет ещё один ребёнок, а сейчас лежу и любуюсь на каждую складочку. Спасибо всем, кто поддерживал меня в этом путешествии», – написала Гуркова.О своей пятой беременности девушка рассказала ещё в апреле, опубликовав видео с округлившимся животом и шутливо отметив: «С днём рождения меня. Мне 37, и я жду пятого малыша».
Валерий Дробыш и Саша Гуркова вместе более десяти лет. Они познакомились во время съемок клипа группы Princessa Avenue, в которой участвовала Саша. В 2013 году пара сыграла свадьбу. До этого события супруги воспитывали четверых детей – Ивана, Марию, Николая и Шанти. Первенец родился в 2011 году, а младшая дочь – три года назад.