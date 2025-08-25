Боня готова помочь снять тело погибшей на пике Победы альпинистки
Телеведущая Виктория Боня предложила финансовую помощь сыну альпинистки Натальи Наговицыной, погибшей на пике Победы, для организации операции по эвакуации ее тела.
Телеведущая Виктория Боня обратилась к сыну погибшей на пике Победы альпинистки Натальи Наговицыной. В своем обращении в соцсетях Боня заявила о готовности перевести $10 тысяч для помощи в организации операции по эвакуации тела.
«Я обращаюсь к ее сыну, напишите мне или свяжите нас, пожалуйста. Я готова перевести вам 10 000 долларов от себя лично, чтобы посодействовать в возможности снять ее тело с горы. <...> Быть частью этого мира — значит, разделять ценности, где честь важнее жизни, а помощь ближнему — естественный закон», — порассуждала 45-летняя Боня.
Пользователи соцсетей в комментариях высоко оценили жест телеведущей, назвав его добрым и благородным поступком. Ранее горный гид Артем Ценцевицкий в интервью Onliner сообщил, что в прошлом году отказался брать Наговицыную на восхождение из-за недостаточного уровня подготовки.