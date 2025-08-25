Боня готова помочь снять тело погибшей на пике Победы альпинистки

25 августа 2025, 06:07

Фото (Telegram: t.me/v_bonya)

Телеведущая Виктория Боня предложила финансовую помощь сыну альпинистки Натальи Наговицыной, погибшей на пике Победы, для организации операции по эвакуации ее тела.





«Я обращаюсь к ее сыну, напишите мне или свяжите нас, пожалуйста. Я готова перевести вам 10 000 долларов от себя лично, чтобы посодействовать в возможности снять ее тело с горы. <...> Быть частью этого мира — значит, разделять ценности, где честь важнее жизни, а помощь ближнему — естественный закон», — порассуждала 45-летняя Боня.