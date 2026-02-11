Продюсера «Бригады» Иншакова лишили прав за отказ проходить освидетельствование
Продюсера сериала «Бригада» Александра Иншакова лишили водительских прав на один год и восемь месяцев за отказ от медицинского освидетельствования. Такое решение принял суд по итогам рассмотрения административного дела.
Как сообщает Telegram-канал Mash, инцидент произошел ночью 19 декабря 2024 года на Смоленской-Сенной площади в Москве. По версии инспекторов ГИБДД, от водителя исходил запах алкоголя. Ему предложили пройти проверку на месте при понятых, однако Иншаков дважды отказался.
Судебное заседание прошло без участия продюсера — в постановлении указано, что его уведомили о времени и месте рассмотрения дела. В материалах фигурируют протоколы сотрудников ГИБДД, акт об отказе от освидетельствования, рапорт инспектора и объяснения понятых.
В феврале 2025 года суд назначил Иншакову штраф в размере 30 тысяч рублей и лишил его права управления транспортом до октября 2026 года. Получить оперативный комментарий от него не удалось.
