Продюсера «Бригады» Иншакова лишили прав за отказ проходить освидетельствование

11 февраля 2026, 13:51

Фото: iStock/CalypsoArt

Продюсера сериала «Бригада» Александра Иншакова лишили водительских прав на один год и восемь месяцев за отказ от медицинского освидетельствования. Такое решение принял суд по итогам рассмотрения административного дела.