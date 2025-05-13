Звезда «Уральских пельменей» случайно рассекретила свадьбу Ксении Корневой после срыва помолвки

Ксения Корнева (Фото: Инстаграм* @kseha_ha)
Звезда шоу «Уральские пельмени» Ксения Корнева в скором времени заключит брак. Об этом сообщила ее коллега по проекту Илана Дылдина в своем личном блоге.
Весной текущего года Ксения перестала скрывать нового возлюбленного, с которым вступила в отношения после неожиданного срыва помолвки.
Пока неизвестно, чем занимается избранник актрисы, но, судя по всему, он уже попросил ее руки. Илана проговорилась о подготовке к свадьбе подруги в беседе с подписчиками.
В соцсетях Дылдина предложила фолловерам угадать, зачем она прилетела в Екатеринбург. В комментариях предположили, что на свадьбу Корневой.
Кстати, сама актриса комментировать новости о бракосочетании пока не спешит. А в Интернете ее уже активно поздравляют с предстоящим торжеством.
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Пока неизвестно, чем занимается избранник актрисы, но, судя по всему, он уже попросил ее руки. Илана проговорилась о подготовке к свадьбе подруги в беседе с подписчиками.
В соцсетях Дылдина предложила фолловерам угадать, зачем она прилетела в Екатеринбург. В комментариях предположили, что на свадьбу Корневой.
«Не, у нее же в июле», — ответила на комментарий Илана.
Кстати, сама актриса комментировать новости о бракосочетании пока не спешит. А в Интернете ее уже активно поздравляют с предстоящим торжеством.
«Мы будем счастливы за Ксюшеньку!», — отметили фанаты.
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Ольга Енгалычева