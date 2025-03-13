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Продюсерский центр Андрея Кончаловского терпит серьезные убытки

Андрей Кончаловский (Фото: Telegram @A_Konchalovsky)

Андрей Кончаловский (Фото: Telegram @A_Konchalovsky)

Продюсерский центр Андрея Кончаловского последние годы терпит многомиллионные убытки, пишет Shot.
По данным издания, за последние четыре года убытки центра Кончаловского составили 81,5 млн рублей. Отмечается, что Кончаловскому принадлежит 55% компании, а его супруге — оставшиеся 35%. Только за прошлый год она ушла в минус на 20 миллионов убытков.

Кроме этого продюсерского центра, 87-летний Кончаловский владеет еще пятью другими организациями, в том числе ресторанный бизнес и торговля лекарственными препаратами. Четыре компании доход приносят.

Сам Кончаловский, судя по всему, материальных трудностей не испытывает, так как в конце февраля отдыхал вместе с женой в Италии.

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#торговля
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Певица Ани Лорак вышла замуж за испанца Исаак Виджраку
13 марта 2025, 11:14

Исаак Виджраку и Ани Лорак/Каролина Куек (Кадр из видео: Телеграм @anilorak)

Певица Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек) снова вышла замуж. Избранником артистки стал испанец Исаак Виджраку.
Пара начала встречаться в 2023 году, напоминает StarHit. По крайней мере, именно тогда об этом стало известно широкой общественности. Предложение руки и сердца Каролина получила в свой 46-й день рождения, 27 сентября 2024 года.

«Говорят, любовь для храбрых. Не та храбрость, которая ищет сражений, а та, которая осмеливается сдаться. Потому что любить, по-настоящему любить — это снять доспехи, заглушить сомнения и идти в неизвестность с распростертыми объятиями», — так обращался Исаак к своей возлюбленной.

Ещё до официальной помолвки на просторах Интернета ходили слухи, что певица и знойный испанец тайно поженились ещё в августе 2023 года. Впрочем, на прямой вопрос StarHin, состоят ли уже влюблённые в браке, Ани Лорак тогда ответила отрицательно. И вот теперь точно стало известно: они поженились.

Торжество произошло на Мальдивах в достаточно закрытой и интимной обстановке. Артистка и раньше говорила, что не планирует пышное и масштабное торжество.

«Если Бог даст и все случится, то все будет в камерной атмосфере», — говорила Ани Лорак.

Всё и прошло именно так, как она хотела — без большой помпы и широкой огласки. В своей социальной сети певица поделилась с поклонниками радостью по поводу «прекрасного события нашей жизни», как она выразилась, и поблагодарила всех за поддержку. Фанаты пришли в неистовый восторг и заваливают пару поздравлениями и пожеланиями счастливой совместной жизни.

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#певица
#день рождения
#любовь
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Отношения с Павлом Прилучным, роман с режиссером и театральные проекты: куда пропала актриса «Закрытой школы» Татьяна Космачева?
13 марта 2025, 11:05

Татьяна Космачева (Фото: ВКонтакте @kosmachevatatiana_official)

Актриса Татьяна Космачева приобрела известность благодаря ролям в таких проектах, как «Закрытая школа», «Корабль» и «Мамы».
Подробнее о её карьере и личной жизни, а также какие последние новости о ней публиковались, читайте в материале «Радио 1».

Ранние годы и образование

Татьяна Космачева родилась 13 марта 1985 года в подмосковном Реутове. С ранних лет она проявляла интерес к искусству, что привело её к поступлению в Школу-студию МХАТ. Здесь она училась на курсе народного артиста РФ Константина Райкина, что стало важным этапом в её творческом развитии.

Начало карьеры

Дебют Татьяны в кино состоялся в студенческие годы с эпизодической роли в картине «Рекламная пауза». Однако настоящая популярность пришла к ней после съемок в сериале «Провинциалки», где она получила свою первую серьезную роль.

Вскоре Космачева сыграла главную роль в мистическом триллере «Фобос. Клуб страха», а затем стала известной благодаря телесериалу «Закрытая школа», где воплотила образ старшеклассницы Виктории Кузнецовой.

Татьяна Космачева (Фото: ВКонтакте @kosmachevatatiana_official)

Успехи на экране

Фильмография Татьяны Космачевой насчитывает около 30 работ. Она снялась в таких проектах, как «Мамы», «Корабль», «Скалолазка», «Зорге» и «Двойник». Артистка активно развивала свою карьеру и в театре, играя в спектаклях «Рубеж», «Не все коту масленица» и танцевальном спектакле The Rooms.

Личная жизнь: слухи и загадки

Во время съемок в «Закрытой школе» вокруг актрисы ходили слухи о романах с коллегами, такими как Павел Прилучный и Игорь Юртаев. Однако Татьяна никогда не подтверждала эти сплетни.

В 2014 году её заметили в обществе режиссера Сергея Гинзбурга, но пара не комментировала свои отношения. На данный момент семейный статус Космачевой остается неизвестным, хотя она признавалась, что задумывается о материнстве.

«Начинаю иногда этим интересоваться. Но при этом понимаю, когда и что нужно делать. Сейчас я с полной самоотдачей занимаюсь своей карьерой, получаю от этого колоссальное удовольствие и, наверное, не смогла бы в полной мере его ощущать, если бы у меня были обязанности перед семьей. Но все еще будет», — говорила она.

Современные проекты и благотворительность

В 2011 году Татьяна ушла из театра имени В. Маяковского и продолжила свою карьеру как приглашенная актриса. В последние годы она гастролирует по России со спектаклем «Жениться нельзя расстаться». Несмотря на то что Космачева практически не снимается в кино, она активно развивает карьеру модели и делится новыми работами в социальных сетях.

Кроме того, Татьяна более десяти лет занимается благотворительностью, посещая детские дома и больницы в Москве и других регионах России.

«Благотворительность — это очень важная и серьезная часть моей жизни. Я искренне верю, что, отдавая даже маленькие крупицы этому миру, детям, нуждающимся, мы все вместе наделяем этот мир огромной, мощной силой, счастьем, улыбками и огромной радостью. Это колоссально важно — быть участливыми, сопереживающими этому миру!» — рассказала она.

Её активная позиция и желание помогать другим делают её не только талантливой актрисой, но и человеком с большим сердцем.

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#отношения
#рф
#сын
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Валерий Меладзе пронесся мимо «Украины» и получил штраф
Валерий Меладзе во время визита в Москву несколько раз нарушил ПДД
13 марта 2025, 10:52

Валерий Меладзе (Фото: Telegram @meladze_official)

Во время своего последнего визита в Москву Валерий Меладзе несколько раз нарушил правила дорожного движения, за что получил штрафы на семь тысяч рублей. Об этом пишет Shot.
По данным канала, певец три раза превысил скорость в центре Москвы на своем Mercedes: на Можайском и Варшавском шоссе, а также на Кутузовском проспекте рядом с гостиницей «Украина». Еще один штраф Меладзе получил за остановку в неположенном месте.

Общая сумма штрафов составила семь тысяч рублей, которые артист добросовестно оплатил перед своим отлетом в Баку.

Напомним, у Валерия Меладзе в России есть целый автопарк, состоящий исключительно из автомобилей Mercedes, общая стоимость которого оценивается более чем в 70 миллионов рублей.

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«Не получилось»: Лариса Долина строго оценила выступление сына Олега Газманова Родиона в шоу «Один в один»
Лариса Долина строга в оценках участников шоу «Один в один»
13 марта 2025, 10:10

Лариса Долина и Алексей Чумаков (Фото: Телеграм @dolinaofficial)

В эфире телеканала «Россия» 14 марта выйдет восьмой специальный киновыпуск очередного сезона музыкального гранд-шоу «Один в один». Место в жюри займёт народная артистка РФ Лариса Долина, которая обычно достаточно строга к участникам проекта.
В предыдущем выпуске перевоплощение Юлии Савичевой в великую Елену Образцову настолько тронуло Николая Баскова и члена жюри Марину Мещерякову, что они буквально не могли сдержать слёз, когда делились воспоминаниями об оперной диве, передаёт издание «7дней.ru». Тем не менее, даже такое проникновенное перевоплощение не помогло Юлии — по итогам седьмого выпуска она заняла последнее место и практически потеряла шанс на победу в шоу.

Ещё один участник проекта — сын знаменитого Олега Газманова Родион. Ему нечасто удаётся получать высокие оценки от судей. Например, представленный им образ сексуального Тома Джонса Игорь Николаев оценил в четыре балла. А в следующем выпуске в кресле приглашённого члена жюри окажется Лариса Долина, которой предстоит оценивать образы героев кинофильмов. В частности, Родиону досталось изобразить Балбеса из «Кавказской пленницы» в исполнении легендарного Юрия Никулина.

Как стало известно изданию, Долина осталась далеко не в восторге от этого перевоплощения. По её мнению, великий клоун и лицедей с неповторимым голосом сам настолько великолепно изображал различных героев, что перевоплотиться в него самого практически невозможно.

«Проблема в том, что голос Никулина никто не сможет озвучить. Даже у Лёши Чумакова не получилось, а он у нас — номер один в этом смысле. Я ждала: неужели сейчас услышу голос любимого артиста? Увы, не получилось. А в остальном — сутулость, суетливость в движениях, характерные ужимки — это всё было, за это спасибо», — сказала Долина.

О том, как оценят выступление Родиона Газманова другие члены жюри и смогут ли остальные участники проекта убедить Ларису Долину в своих способностях к перевоплощению, зрители смогут узнать уже в ближайшую пятницу.

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Психбольница и смерть от рук любимого сына: печальная судьба звезды фильма «Тени исчезают в полдень» Александры Завьяловой
13 марта 2025, 09:31

Александра Завьялова (Фото: скриншот д/ф «Александра Завьялова. Затворница» ТК ТВЦ)

Заслуженная артистка России Александра Завьялова за долгие годы своей жизни перенесла многие несчастья, выпавшие на ее долю: не сложившийся брак, в одиночку воспитанные дети, забвение в карьере и лечение в психиатрической больнице.
Даже в смерти судьба не была благосклонна к знаменитой актрисе: ее убил любимый сын. О том, как жила актриса, сыгравшая коварную Пистимею в фильме «Тени исчезают в полдень», читайте в материале «Радио 1».

Ранние годы


Александра Завьялова (Фото: скриншот д/ф «Александра Завьялова. Затворница» ТК ТВЦ)

Александра Завьялова родилась 4 февраля 1936 года в селе Титовка Тамбовской области. Родители Александры Завьяловой были простыми людьми, не имевшими отношения к искусству, девочка стала вторым ребенком в семье и оказалась очень талантливой артисткой с самого детства. Сама актриса никогда не делилась воспоминаниями о тяжелом детстве, прошедшем в годы Великой Отечественной войны. Однако, несмотря на трудности и лишения, девушка сохранила мечту стать актрисой.

Родители были против поступления Александры в театральный, а вот старшая сестра поддержала и дала денег на заветный билет до Ленинграда. Так одна из самых красивых актрис начала свой творческий путь в Ленинградском театральном институте имени Островского.

Творческий путь


Александра Завьялова (Фото: скриншот д/ф «Александра Завьялова. Затворница» ТК ТВЦ)

В 1958 году Александра Семёновна получила диплом актёра и по распределению была направлена в Брестский драматический театр. Артистка проработала в театре около года, отклоняя предложения о съёмках в кино. Она любила театральную сцену и не хотела иного.

Тем не менее, актриса не смогла отклонить предложенную режиссёром Александром Зархи главную роль Лены в фильме «Люди на мосту». Её талант и колоритная внешность идеально подходили для кинематографа. После дебюта в кино последовали картины: «Песня о Кольцове», «Алёшкина любовь», «Ждите писем», «Хлеб и розы», «Будни и праздники». Пик популярности её пришелся на середину шестидесятых годов.

Фотограф Филипп Халсман решил запечатлеть выдающихся личностей Советского Союза, и среди них оказалась актриса Александра Завьялова. В 1961 году фотография Александры Семёновны попала на страницы американского журнала «Лайф», и о советской красавице узнали за океаном.

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Взлет и резкое падение


Александра Завьялова (Фото: скриншот д/ф «Александра Завьялова. Затворница» ТК ТВЦ)

Звездным часом Александры Завьяловой стала работа в фильме «Тени исчезают в полдень». В 1969 году режиссёры Валерий Усков и Владимир Краснопольский приступили к экранизации романа Анатолия Иванова. Они искали актрису на роль красивой и гордой женщины Пистимеи Морозовой, и Завьялова согласилась.

Съёмки фильма длились три года. В начале актриса играла 17-летнюю девушку, а к концу фильма её героине исполнилось 70 лет. Фильм вышел на экраны в 1971 году и стал предпоследним в фильмографии актрисы. Зрители не смогли разделить образ героини с реальной актрисой и буквально засыпали «Мосфильм» гневными письмами о Завьяловой. Так великая актриса пропадет с экрана на долгие 20 лет.

Личная жизнь


Официально Александра Завьялова была замужем только один раз. Её супругом был художник Дмитрий Бучкин, и в этом браке у них родилась дочь Татьяна. Они прожили вместе до начала 60-х годов, а затем в жизни актрисы произошла яркая встреча с гражданином США Отелло Черезолли. Они познакомились в самолете «Москва — Одесса» и жили в одной гостинице. Прогулки по набережной, вечерние посиделки в ресторане под звуки морского прибоя — эти дни актриса будет вспоминать с теплотой до конца своей жизни.

Мужчина мечты окажется женатым адмиралом военно-морских сил США. Роман продлится 2 недели, после которых Завьялова ушла от мужа и попала в немилость властей. КГБ заподозрило американца в шпионаже и выдворило из Союза, а актриса была названа неблагонадежной гражданкой. Все эти события наложились на угасающую карьеру в кино, и у актрисы началась затяжная депрессия.

В 1976 году Александра Семёновна родила сына Петю. О личности отца мальчика не известно до сих пор. Это произошло спонтанно, она не планировала ничего подобного. Оставить ребёнка было её выбором. Двое детей, отсутствие работы и полное забвение привели артистку в стены психиатрической больницы.

Петю забрали в дом малютки, а дочка осталась с отцом Дмитрием Бучкиным. После выписки из больницы актрисе удалось вернуть ребенка, и в последующие годы она очень трепетно и с большой любовью относилась к сыну.

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Трагическая смерть


Александра Завьялова (Фото: скриншот д/ф «Александра Завьялова. Затворница» ТК ТВЦ)

Несмотря на любовь и заботу матери, сын рано начал употреблять алкоголь и вращался в сомнительных компаниях. Пётр прошёл службу в вооружённых силах, после чего освоил профессию повара. Из-за случавшихся у него запоев долго на работе он не задерживался, да и трудиться сильно не спешил. Мать его не винила, говорила, спаивают друзья.

По воле рока любимый сын Петенька и лишил жизни знаменитую актрису. Мужчина убил Александру Семёновну накануне ее 80-летия. События, произошедшие в ночь на 3 февраля 2016 года между матерью и её сыном, остаются неизвестными. В ходе следствия было установлено, что женщина скончалась от ножевого ранения. Сын был настолько пьян во время ссоры с матерью, что даже не вспомнил обстоятельств произошедшего. Суд приговорил его к 8 годам колонии строгого режима.

Александру Семёновну Завьялову похоронили на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге.

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