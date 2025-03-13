Продюсерский центр Андрея Кончаловского терпит серьезные убытки

Андрей Кончаловский (Фото: Telegram @A_Konchalovsky)
Продюсерский центр Андрея Кончаловского последние годы терпит многомиллионные убытки, пишет Shot.
По данным издания, за последние четыре года убытки центра Кончаловского составили 81,5 млн рублей. Отмечается, что Кончаловскому принадлежит 55% компании, а его супруге — оставшиеся 35%. Только за прошлый год она ушла в минус на 20 миллионов убытков.
Кроме этого продюсерского центра, 87-летний Кончаловский владеет еще пятью другими организациями, в том числе ресторанный бизнес и торговля лекарственными препаратами. Четыре компании доход приносят.
Сам Кончаловский, судя по всему, материальных трудностей не испытывает, так как в конце февраля отдыхал вместе с женой в Италии.
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Кроме этого продюсерского центра, 87-летний Кончаловский владеет еще пятью другими организациями, в том числе ресторанный бизнес и торговля лекарственными препаратами. Четыре компании доход приносят.
Сам Кончаловский, судя по всему, материальных трудностей не испытывает, так как в конце февраля отдыхал вместе с женой в Италии.
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Элина Позднякова