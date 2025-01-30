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«Заставлял вспомнить, как хоронила близких, дал пощечину!»: Житинкин об издевательствах Кончаловского над актрисой

Житкин рассказал, как Кончаловский издевался над польской актрисой
Андрей Кончаловский (Фото: соцсети)

Андрей Кончаловский (Фото: соцсети)

Российский режиссер, сценарист и продюсер Андрей Кончаловский использовал в своей работе жестокие методы, являющиеся преступлением против человечности. Об этом рассказал известный театральный режиссер, актер и сценарист Андрей Житинкин.
По его словам, Кончаловский легко может довести любого артиста до слез своими издевательствами. Он привел в пример историю польской актрисы Беаты Тышкевич.

«Всегда привожу в пример историю Андрона Кончаловского. Когда Беата Тышкевич, польская кинозвезда, не могла заплакать в кадре, он ей рассказывал какие-то страшные вещи, заставлял ее вспомнить, как она хоронила близких людей. Ну не может, и все. Он воспользовался запрещенным приемом: сказал, чтобы камера работала, и дал ей пощечину. У актрисы непроизвольно хлынули слезы, сняли потрясающий дубль», — рассказал Житинкин.



После этого, по его словам, Кончаловский «упал перед ней на колени», однако девушка отправилась в отель, собрала свои вещи и уехала из России навсегда. На тот момент уже картина была снята до конца.

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От стюардессы до звезды шоу-бизнеса: как Zivert стала певицей, почему уходила со сцены и скрывала возлюбленных
30 января 2025, 18:05

Певица Zivert (Фото: соцсети)

Юлия Зиверт — звезда отечественного шоу-бизнеса, которая в кратчайшие сроки обрела популярность. Она прошла долгий путь, прежде чем ее мечта осуществилась, а после триумфа певица едва не поплатилась здоровьем за оглушительный успех.
О том, как Zivert прославилась в России и какие слухи окутали ее биографию после звездного часа — в материале «Радио 1».

Биография


Юлия Зиверт (урождённая — Сытник) родилась 28 ноября 1990 года в Москве. После развода родителей, как и старшая сестра Диана, она взяла фамилию матери — Ирмы Зиверт.

Будущая звезда российской поп-музыки с детства была творческой личностью. Она посещала балетную студию, занималась в танцевальных кружках, любила моду и искусство. Маленькой Юле нравилось сочинять стихи и радовать своих родных домашними концертами.

Красиво петь и подбирать для своих выступлений наряды Юлия научилась у бабушки, которая тоже любила музыку. Стоит отметить, что семья Зиверт всегда поощряла увлечения девочки.

Работа стюардессой


После окончания школы девушка хотела отучиться на дизайнера, но в итоге ей пришлось бросить институт из-за финансовых проблем. Сперва Юлия занялась флористикой, а затем устроилась работать стюардессой. Привлекла Зиверт не только высокая зарплата, но и возможность общения. К тому же путешествовать будущая звезда полюбила еще в детские годы, когда родители брали ее с собой в командировки.

Певица Zivert (Фото: соцсети)

Через четыре года работы стюардессой Юля почувствовала себя одинокой и запертой в рамках графиков и дресс-кодов. Работа «элитной» стюардессой не была пределом мечтаний девушки, поэтому вскоре она уволилась.

Карьера певицы


В 2016 году Зиверт начала поиски педагога по вокалу. Это оказалось непросто, так как с ее необычной манерой исполнения никто не хотел работать. Спустя время девушка все-таки попала в студию Vocal Mix, где преподаватели сохранили стиль Юлии, но при этом поставили ей вокал. Тогда же Юлия стала победителем Всероссийского вокального конкурса. У нее тут же появились поклонники, которые ждали новых хитов от начинающей звезды.

Интернет-пользователи обратили внимание на исполнительницу после ролика на песню «Чак». Вскоре вокалистка опубликовала следующий трек, — «Анестезия» — после чего ей предложило сотрудничество «Первое музыкальное издательство», с которым работали Дима Билан, Ева Польна, Нюша и другие звезды поп-музыки.

2019 год стал триумфальным для Зиверт. Композиция Life взорвала музыкальные чарты страны.

«Life — мое состояние, состояние вдумчивых размышлений в одиночку, поэтому мы просто хотели попасть в огромный, кипящий, переливающийся миллионами огней незнакомый мегаполис и просто затеряться в нем. Я сутками бродила по этому странному городу», — писала Юлия в блоге.

Танцовщица Гоу-гоу


О прошлом певица всегда рассказывает лишь общими фразами, а о некоторых пунктах биографии и вовсе предпочитает не говорить. Несколько лет назад по сети разлетелись снимки, где 20-летняя девушка в откровенном наряде танцует в клубе go-go. Юлию «слив» не удивил. По ее словам, она крайне удивлена, как фотографии не всплыли раньше, ведь девушка не скрывала этот факт умышленно и даже сохранила подобные кадры в блоге.

Певица Zivert (Фото: соцсети)

«Меня это абсолютно никаким образом не унижает. Это был мой путь к мечте. Он начинался так и привел меня к тому, кем я являюсь сейчас. Работа в проекте „Империя“ у Леши Горобия — царствия ему небесного! — много чему меня научила. За что ему большое спасибо!» — пояснила исполнительница.

Личная жизнь


Личную жизнь артистка тщательно скрывает от фанатов. Как известно, у Юлии нет детей и замужем она не была.

В сети ходят слухи, что 10 лет назад исполнительница состояла в отношениях с диджеем Невским, настоящее имя которого Евгений Кушнир. Сама Зиверт предположительный роман не комментировала.

В разное время ей приписывали любовные отношения с певцами Егором Кридом и NILETTO. Однако исполнительница уверяла, что их связывают только дружба и совместное творчество. Примечательно, что симпатию Юлии выражал и рэпер Гуф. В интервью Ксении Собчак он рассказывал, что отправил девушке множество сообщений, но она оставила его знаки внимания без ответа.

Проблемы со здоровьем


Длительное время Юлия Зиверт продолжала выпускать хиты, записывала альбомы, давала концерты, а также сидела в жюри «ТАНЦЕВ» и «Голоса». Такие нагрузки не прошли для девушки даром: в 2023 году ей пришлось приостановить творческую деятельность из-за проблем со здоровьем.

Певица Zivert (Фото: соцсети)

В следующий раз Юля заявила о вынужденном перерыве в феврале прошлого года: концерты отменились до осени, а вот наставником в «Голосе» певица осталась. Сегодня артистка продолжает блистать на сцене и радовать фанатов своим творчеством.

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Роман Мизулиной и Shamanа, тайный визит Меладзе, обвинения Седоковой в смерти Яниса: топ-9 громких скандалов января
30 января 2025, 17:27

Екатерина Мизулина и Shaman (фото: телеграмм-канал Мизулиной)

В конце 2024 и начале 2025 года российский шоу-бизнес был полон громких скандалов, которые привлекли внимание широкой аудитории. От юридических проблем и политических заявлений до личных конфликтов. «Радио 1» расскажет самые обсуждаемые события, которые потрясли мир отечественного шоу-бизнеса.

Мизулина и Shaman перестали скрывать чувства


Отношения певца Ярослава Дронова и главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной стали предметом обсуждения еще летом 2023 года, после того как они вместе поехали на Всемирный фестиваль молодежи в Сочи. С тех пор Мизулина начала появляться на концертах певца, а он не скупился ей на букеты.

В сентябре 2024 года Ярослав сообщил, что развёлся, а уже 24 января Дронова и Мизулину заметили на свидании в ресторане La Bottega Siciliana. За ужином они явно не сдерживали своих эмоций — весело беседовали и заигрывали друг с другом.

Екатерина Мизулина и Shaman (фото: телеграмм-канал Мизулиной)

Валерий Меладзе тайно вернулся в Россию


Валерий Меладзе тайно прилетел в Москву, чтобы почтить память своего отца, который ушел из жизни год назад.

Поездка на Митинское кладбище проходила в строгой секретности. Певец передвигался по городу в тонированном Mercedes в сопровождении охраны.

Перед тем как подойти к могиле, Меладзе несколько минут оставался в машине, ожидая, пока его сопровождение осмотрит территорию. Лишь после этого он направился к месту захоронения.

Певец Валерий Меладзе (фото: социальные сети)

Натан изменил жене с Лерчек


В конце 2024 года весь интернет следил за ситуацией с рэпером Натаном, его женой Анастасией и блогером Лерчек. Всё началось на шоу «Звезды в джунглях», где Натан и Лерчек не скрывали свою симпатию друг к другу. Камеры засняли не только их романтичные разговоры и флирт, но и поцелуи в кустах, что сразу привлекло внимание зрителей.

Натан объяснил своё поведение тем, что на тот момент его отношения с женой были на грани разрыва, и он уже не надеялся на их восстановление.

«Был немного разбит в своей личной жизни. Если бы не на острове, то отрывался бы здесь, в Москве. Этого бы не видела вся страна. Когда полетел на остров, уже понимал, что вернуть жену у меня очень мало шансов. Потому позволил себе просто уйти в отрыв», — рассказал певец в интервью на «Новом Радио».

По словам Натана, днём он проходил испытания на шоу, а ночью пытался расслабиться, иногда с помощью алкоголя и внимания со стороны Лерчек.

Рэпер Натан (фото: социальные сети)

Несмотря на всё это, Натан утверждает, что между ним и блогером не было ничего серьёзного — только лёгкий флирт.

После завершения проекта Натан прекратил общение с Лерчек и захотел помириться с женой.

Моргенштерна* объявили в розыск


Моргенштерн* в последнее время живёт Дубае, и недавно в своих социальных сетях он поделился с подписчиками, что 2024 год стал для него одним из самых худших.

В своём блоге артист, покинувший Россию, опубликовал несколько видео, на которых он находится в изменённом состоянии, кричит и плачет. Эти кадры вызвали бурную реакцию у россиян, которые осудили артиста за его поступки и напомнили ему о «бумеранге».

Рэпер признался, что в этом году он пережил депрессию и кризис идентичности, а также осознал свою зависимость. Кроме того, стало известно, что сейчас он проходит лечение в израильском Центре реабилитации в Ришон-ле-Ционе, борясь с алкоголизмом и наркоманией.

Кроме того, 27 января стало известно, что следственный комитет объявил в розыск рэпера Алишера Моргенштерна* по уголовному делу о нарушении порядка деятельности иноагента.

Рэпер Моргенштерн* (фото: социальные сети)

Моргенштерн* отреагировал на это в Telegram-канале, выразив недоумение по поводу жестких санкций со стороны российских правоохранительных органов. Рэпер заявил, что не понимает, почему к нему применяются такие меры.

Также он отметил, что из-за этого его «карта мира» сократилась еще на десяток стран.

«Спасибо СК РФ за отличное промо к альбому. Один вопрос, конечно, немного мучает: за что? Надеюсь, однажды узнаю. А пока готовьте свои вопросы, я созрел для прямого эфира из рехаба», — написал он.

Чулпан Хаматова мечтает вернуться в Россию


Актриса театра и кино Чулпан Хаматова призналась, что хочет вернуться в Москву, но не может представить себе такой из-за отрыва от реальности.

Она отметила, что с тоской вспоминает прогулки по любимым московским улицам и значимым для неё местам.

«Но я не очень представляю, как туда возвращаться. Я не понимаю ни действительности, ни того, что с людьми произошло», — сказала Хаматова в интервью латвийскому журналисту Вадиму Радионову для его программы «И грянул Грэм».
Около трёх лет назад актриса переехала в Латвию. В 2022 году она получила вид на жительство в этой стране после покупки коттеджа под Ригой стоимостью около 50 миллионов рублей.

В июне 2024 года актриса была уволена из Нового Рижского театра, который был её единственным постоянным местом работы. Руководство театра объяснило своё решение плохими продажами билетов на спектакли с её участием, что стало причиной репутационных потерь для учреждения.

Актриса Чулпан Хаматова (фото: социальные сети)

Блогер Сергей Косенко бросил своего ребёнка в сугроб


В январе 2025 года в отношении блогера Сергея Косенко было возбуждено уголовное дело по поручению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Поводом для этого стало шокирующее видео в его социальных сетях. На нём блогер бросает своего новорожденного сына в сугроб.

Позже Косенко заявил, что на видео был не настоящий ребёнок, а кукла-манекен. Сергей объяснил свои действия попыткой снять популярное видео, однако подписчики раскритиковали его поступок. В результате блогер был обвинён по нескольким статьям Уголовного кодекса, включая «покушение на преступление» и «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему».

Кроме того, 30 января 2025 года стало известно, что Никулинский суд Москвы оштрафовал блогера на 50 тысяч рублей за пропаганду запрещённых веществ в одном из его видео на YouTube.

Блогер Сергей Косенко (фото: социальные сети)

Пластические операции Зепюр Брутян


Зепюр Бабаян, ставшая известной после брака с Павлом Прилучным, оказалась в центре внимания после скандального развода актера с Агатой Муцениеце и связанных с этим судебных разбирательств по поводу опеки над детьми. В прессе активно обсуждаются слухи о том, что она якобы настраивает сына Прилучного Тимофея против его матери. Мальчик живет с отцом и новой женой.

Кроме того, не уходит из поля зрения и внешний вид Зепюр. В социальных сетях обсуждают её изменившийся облик, отмечая, что лицо стало более подтянутым, нос — изменил форму, а взгляд стал более открытым, а губы — пухлее.

Некоторые уверены, что это результаты пластических операций, другие же считают, что перемены связаны с естественными возрастными процессами.

Павел Прилучный с сыном Тимофеем и супругой Зепюр Брутян (фото: социальные сети)

Киркоров и Орбакайте выступили на свадьбе в Нью-Йорке


Кристина Орбакайте и Филипп Киркоров тайно выступили на роскошной еврейской свадьбе в США, что привлекло внимание общественности.

57-летний Киркоров воссоединился с дочерью Аллы Пугачевой, чьи концерты были отменены в России. Однако скандал разгорелся, когда стало известно, что среди гостей на свадьбе оказалась Алена Галушко — организатор мероприятий в поддержку Украины. В 2022 году Галушко активно высказывалась в поддержку Украины и проводила благотворительные вечера с участием украинских исполнителей.

После выступления Филипп Киркоров и Кристина Орбакайте подверглись критике со стороны общественников, которые осудили их за участие в этом мероприятии.

«Честно сказать, данный поступок удивляет. Одно могу предложить ему — поддержать Вооруженные силы Российской Федерации. Закупить беспилотные летательные аппараты, технические средства, средства для радиоэлектронной борьбы, если он действительно болеет за свою родину», — сказал руководитель «Ветеранов России» Ильдар Резяпов в беседе с NEWS.ru.

Певец Филипп Киркоров (фото: социальные сети)

Анну Седокову обвиняют в убийстве мужа


Один из самых трагичных и обсуждаемых инцидентов последних месяцев продолжает вызывать бурю эмоций и не утихает до сих пор.

В декабре 2024 года Анна Седокова развелась с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, а всего через неделю, в день ее рождения, спортсмен покончил с собой, не сумев встретиться с экс-женой и поздравить её.

Друзья покойного утверждают, что Янис был безумно влюблен в Седокову, в то время как она, по их словам, не раз позволяла себе флиртовать с другими мужчинами. Звездный юрист Екатерина Гордон в конце декабря заявила, что Седокова изменяла мужу с известным спортсменом и предсказала, что скоро об этом станет известно широкой публике.

«Скоро всплывет история, куда Анька еще в браке в Питер к кому-то ездила. Что там за спортсмен, поговаривают», — отметила Гордон в социальных сетях.

Певица Анна Седокова (фото: социальные сети)

В интернете пользователи активно обсуждают ситуацию, выражая возмущение: «Довела мужика», «доигралась», «ни стыда, ни совести», — пишут в комментариях.

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«Пришлось поздороваться»: что сказал Борисов об Анджелине Джоли
Юрий Борисов считает Анджелину Джоли своей давней знакомой
30 января 2025, 17:11

Юра Борисов (Фото: соцсети)

Актер Юрий Борисов считает американскую актрису Анджелину Джоли своей давней знакомой. Об этом номинированный на «Оскар» артист заявил в беседе с радио ENERGY.
«Это просто моя… Даже не знаю, что вам сказать. Давняя знакомая. Мы просто не могли не поздороваться, потому что мы друг друга давно не видели – целый месяц. Пришлось вот растолкаться и поздороваться. Да не знаю, что вам рассказать! Нет ничего на самом деле такого в этой истории», — пояснил Борисов.

Таким образом он прокомментировал встречу со звездой Голливуда на «Золотом глобусе». Борисов добавил, что знаком с Джоли 15 лет. По его словам, звезда киноленты «Мистер и миссис Смит» подошла к нему сама, чтобы поприветствовать.

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«Это может быть смертельно»: Азамат Мусагалиев впервые рассказал о своем заболевании
30 января 2025, 17:01

Азамат Мусагалиев (Фото: соцсети)

Шоумен Азамат Мусагалиев впервые рассказал о том, что в детстве у него диагностировали бронхиальную астму, и он лежал в больницах по три-четыре месяца.
«Так получилось, что в детстве я серьезно заболел. Бронхиальная астма. Мне буквально нельзя было шевелиться, иначе обязательно была бессонная ночь, мама не спала», — признался телеведущий в авторском драмеди-сериале «А.М.».

В семье помимо Азамата росло еще двое старших детей. Однако мать занималась здоровьем младшенького и регулярно возила его на обследования и лежала с ним в больнице по три-четыре месяца.

«Один раз я услышал, что это может быть смертельно. Увидел, как мама плакала. И я такой: "Ну всё, я не получился"», — вспомнил шоумен.

Юному Азамату даже выдали документ, подтверждающий инвалидность, благодаря которому родители получали выплаты. Став постарше, хитрый парень научился произвольно вызывать у себя хрипы, и врачи постоянно продлевали удостоверение.

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«Вижу импланты»: Дженнер вывалила силиконовую грудь на модном показе в Париже
30 января 2025, 16:54

Модель Кайли Дженнер поразила всех своим сексуальным образом в рамках парижского показа Jean Paul Gaultier Haute Couture. Девушка была в первом ряду.
Юзеры в сети ответили на такой поступок негодованием. По их мнению, образ слишком вульгарен для Недели высокой моды.


​Кайли Дженнер (Фото: соцсети)

«Я разочарован, где ваше чувство вкуса?»; «Все, что я вижу, это грудные импланты»; «Что случилось с Jean Paul Gaultier? Пали так низко», — отреагировали пользователи.

Что касается личной странички звезды подиума, там абсолютно противоположная реакция. Фанаты называют Кайли дивой, утверждая, что она — «бомба!»

Перед этим стало известно, что сейчас происходит с Джастином Бибером.

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Потеряла сына, обрела счастье с гинекологом и построила успешную карьеру: как живет актриса Наталия Антонова
30 января 2025, 16:29

Наталия Антонова (Фото: кадр из фильма «Сводные сестры»)

Знаменитая актриса театра и кино Наталия Антонова давно стала любимицей российских зрителей. Однако с 2021 года она частично приостановила свою деятельность и не появляется на больших экранах.
О том, как сложилась личная жизнь актрисы и чем она занимается сейчас, расскажет редакция «Радио 1».

Биография


Наталия Антонова родилась 12 марта 1974 года в Москве. После окончания школы по настоянию родителей она поступила в Московский гуманитарный университет на продюсера.

«Стоило мне на первом курсе сообщить родителям, что ошиблась с выбором и хочу пойти в актрисы, они твердо сказали: „Диплом принеси и иди куда хочешь“. Я поступила в Щукинское театральное училище и продолжала учиться в гуманитарном. Если бы не строгость родителей, бросила бы», — вспоминала Антонова.

В 1997 году она окончила Театральный институт имени Бориса Щукина. Совмещать учебу было тяжело, но Наталия справилась. Она получила несколько дипломов. Примечательно, что после окончания продюсерского факультета Наталии не единожды предлагали поставить спектакль.

Театр и кинематограф


Дебют Антоновой на сцене состоялся еще в студенческие годы: ее пригласили в театр им. Н. Гоголя. Она сыграла Сашу в постановке «Иванов». После получения диплома девушку официально приняли в штат.

Наталия Антонова (Фото: кадр из сериала «Каменская»)

В 1997 году она сыграла Веру Лебедеву, возлюбленную поэта Алексея Кольцова в фильме «На заре туманной юности». Затем Наталия снялась в комедии «Учительница первая моя, или Мальчишник по-русски» и популярном детективном сериале «Каменская» вместе с Еленой Яковлевой, Сергеем Никоненко, Дмитрием Нагиевым. Всего в фильмографии насчитывается более 70 работ.

Что известно о личной жизни Антоновой


Первым мужем Наталии Антоновой был народный артист России Александр Вершинин. Они не только официально расписались, но и повенчались в церкви. Однако даже венчание не спасло брак: спустя пять лет они развелись. В этом союзе родился сын Артем, который тоже стал актером.

Вторым мужем Антоновой стал врач-гинеколог Николай Семенов. В этом браке у артистки родились еще двое наследников: Никита и Максим.

Наталия Антонова с сыновьями (Фото: соцсети)

В 2021 году в программе «Судьба человека» Антонова рассказала о смерти сына в 2018 году. По ее словам, мальчик появился на свет раньше положенного срока и сразу попал в отделение детской реанимации. Медики боролись за его жизнь на протяжении двух месяцев, но спасти его не смогли.

«В октябре 2018 года я родила четвертого сына, мы назвали его Николаем, Николаем Николаевичем. А через два месяца и три дня его не стало, произошла остановка сердца. Смерть сына не могла меня не изменить. Горе, оно трезвит», — рассказывала Антонова.

По словам актрисы, именно вера в Бога помогла ей пережить горе.

Что Антонова говорила об Украине и СВО


Наталия Антонова в свое время часто приезжала на Украину из-за съемок.

«С актерами и режиссерами из Киева я перестала общаться, потому что их соцсети наполнены агрессией. Хотя очень горько, ведь есть режиссеры, с которыми мы делали по несколько работ в Киеве. Мы занимаемся мирной профессией, аполитичной, если можно так сказать. Не принимаю тех молодых артистов, которые, пользуясь публичностью, говорят сегодня о политике, ничего не понимая, не зная истории. Порой они переобуваются туда-сюда», — рассказывала артистка в передаче «Жизнь и судьба».

Антонова также рассказала, что во время работы на Украине она замечала пренебрежительное отношение коллег.

После начала спецоперации на Украине старший сын актрисы Артем не боялся частичной мобилизации и в случае получения повестки был готов идти на СВО, чтобы защищать свою страну. Семья поддержала его в этом решении.

«Он мне сказал: „Мам, когда придет повестка, я пойду“. Младшие сыновья ответили: „Брат, мы тебя уважаем“. Поначалу я думала, что не отпущу. А на самом деле понимаю, что родила сыновей — защитников родины. Мои деды воевали, мой отец военный. Мои мужчины защищают мою страну, мою семью. Мы вместе со своей страной», — подчеркнула Антонова.

Чем сейчас занимается Антонова


Наталия Антонова последний раз снималась в кино в 2021 году — тогда вышел сериал «Коса» с ее участием. Сегодня актриса продолжает играть в театре. Она задействована в спектаклях «Любовь и голуби», «Идеальный муж», «8 любящих женщин», «Собачье сердце», «Миленький ты мой» и «Когда шутят ангелы».

Помимо актерской деятельности, Антонова занимается живописью.

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Интимные видео, измены и девственность: шокирующие подробности разрыва скандальной пары «‎Битвы экстрасенсов» Шепса и Керро
30 января 2025, 15:54

Александр Шепс и Мэрилин Керро (Фото: соцсети)

Несколько лет назад вся Россия обсуждала яркую пару медиумов Александра Шепса и Мэрилин Керро, ставших известными благодаря популярному шоу. Казалось, их любовь была крепкой и они обязательно поженятся.
Однако сегодня они избегают общения: Мэрилин стала мамой троих детей, а Александр так и не женился. Оба продолжают подкалывать друг друга в социальных сетях, хотя раньше были идеальной парой.

Что же привело к их разрыву? Подобнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Первый мужчина

В юности оба медиума обнаружили в себе удивительные способности, которые позволили им наладить связь с потусторонним миром. Их таланты вскоре привели их на крупное реалити-шоу федерального канала, где они стали звездами, а экстрасенсы начали обсуждаться по всей стране.

Фото: istockphoto/LesDaMore

Битва экстрасенсов

В 2013 году они вместе приняли участие в 14 сезоне программы. С первых минут зрители заметили между ними особую связь. Однако оба героя не спешили раскрывать подробности своей личной жизни, ведь совсем недавно каждый из них встречался с другими.

Финал шоу оказался поистине романтичным: Александр одержал победу, а его загадочная возлюбленная заняла второе место. В тот момент, когда он попытался вручить ей долгожданную статуэтку, она уклонилась от подарка, вместо этого подарив ему страстный поцелуй, который говорил о многом.

Сначала их обвиняли в том, что они лишь пытаются привлечь внимание к проекту и на самом деле не имеют отношений. Однако даже после завершения шоу медиумы продолжали радовать своих поклонников совместным контентом и откровенными подробностями своего романа.

Мэрилин даже призналась, что Александр стал её первым мужчиной — до него мужчины избегали её из-за сильной энергетики, которую могла выдержать только душа экстрасенса.

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Свадьба

Несмотря на то, что их союз выглядел крепким и счастливым, знаменитости не спешили узаконить свои отношения. На протяжении нескольких лет они встречались, вместе посещали различные мероприятия и делились с поклонниками своей любовью, даже жили под одной крышей и показывали свое уютное гнездышко, но до брака дело так и не доходило.

В 2014 году Шепс подарил Керро таинственный футляр, внутри которого, по слухам, находилось обручальное кольцо.

Мэрилин неоднократно спрашивали о том, когда же фанаты смогут увидеть их долгожданную свадьбу. Однако на все эти вопросы медиум отвечала примерно одинаково.

«Брак — это как игра, показательные выступления. Сходить в загс — всего лишь поставить штамп в паспорте, это как крикнуть всему миру: «Смотрите, как мы друг друга любим! Никогда не мечтала о пышном торжестве, белом платье, огромном торте и прочих атрибутах свадьбы», — говорила она.

Фото: istockphoto/Patrick Schumacher

В 2016 году все изменилось, когда начался 17 сезон проекта. Керро, занявшая второе место несколько лет назад, решила снова попробовать свои силы и дойти до финала.

Шепс всей душой поддерживал свою любимую, однако Керро сообщила, что они с Александром больше не живут вместе. Она подчеркивала, что они искренне ценят друг друга и не хотят терять связь, но в их отношениях происходит что-то странное.

Разрыв отношений

В 2016 году Мэрилин Керро вновь заявила о своих чувствах к Александру Шепсу, несмотря на то что они уже не живут вместе. Она подчеркнула, что уважает и любит его, но их отношения изменились.

Фанаты начали подозревать, что разногласия касаются желания Керро стать матерью. В финале сезона она не заняла первое место, но получила букет от Шепса и поцелуй. Однако в декабре она объявила о разрыве, отметив, что они остались друзьями без обид.

Александр Шепс (Фото: соцсети)

Шокирующие подробности

Мэрилин Керро столкнулась с негативной реакцией со стороны поклонниц Александра Шепса после их разрыва. Это обстоятельство вызвало у нее сильное раздражение. В 2019 году она решила открыто поделиться шокирующими подробностями своих отношений с ним.

Керро отметила, что осознает, как сложно некоторым смириться с ее решением уйти от Шепса. Однако она подчеркнула, что уже два года счастлива с другим мужчиной. По ее словам, ни одна женщина не покинет отношения, если она в них удовлетворена. Мэрилин добавила, что её прежняя связь не приносила ей счастья, что и стало причиной её решения разорвать эти отношения. Таким образом, она ясно дала понять, что выбор был осознанным и обоснованным.

Аудитория решила, что Мэрилин Керро предала своего возлюбленного, нагло уйдя к другому мужчине. Однако сама маг раскрыла, что на протяжении четырех лет Шепс обманывал её, продолжая около десяти лет состоять в других отношениях.

«Пришло время остановить поток угроз, которые я получаю в письмах. У меня их много, но я не публикую, хотя могла бы. Там есть доказательства твоей дружбы с продюсерами и видео с наркотиками. Я общалась с адвокатами, и если это не прекратится, я подам на тебя в суд. Я была дурой целых четыре года, веря в нашу любовь. А ты уже десять лет имел отношения с другим человеком! Будь счастлив со своим партнером и, пожалуйста, оставь меня в покое», — обращалась Керро к своему экс-возлюбленному.

Таким образом, она пыталась защититься от угроз и шантажа, которые, по её словам, исходили от экстрасенса. Мэрилин утверждала, что её бывший партнер угрожает выложить в интернет интимное видео с её участием. Также знаменитость призвала Александра вернуть ей два миллиона рублей, которые она одолжила на открытие магазина магии в Самаре.

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Шантажировал и обманывал

Мэрилин Керро и Александр Шепс продолжают обсуждать свое расставание, каждый со своей точки зрения.

Керро утверждает, что Шепс шантажировал её и обманывал, в то время как Шепс отрицает эти обвинения, подчеркивая, что расставание было обоюдным и без предательства. Он считает, что Мэрилин просто хочет внимания и вспоминает их отношения положительно, хотя сейчас влюблён в другую женщину.

Мэрилин Керро (Фото: соцсети)

Керро, воспитывающая троих детей, отошла от эзотерики после сложных отношений с норвежцем Марком Хансеном, от которого у неё есть сын, и с которым она рассталась из-за угроз и насилия. В 2022 году она родила третьего сына, личность отца ребенка остаётся неизвестной.

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Схватился за ширинку: что известно о состоянии Джастина Бибера
Состояние Джастина Бибера продолжает вызывать вопросы
30 января 2025, 15:49

Джастин Бибер (Фото: соцсети)

Состояние исполнителя Джастина Бибера продолжает вызывать вопросы.
Telegram-каналы публикуют пост, где канадский певец при виде фотографов хватается за ширинку, а позже торопится по своим делам. Уточняется, что знаменитость видели в Нью-Йорке, он был один и явно в дурном настроении.

Известно, что звезда отписался от супруги в социальных сетях, а также от половины своей команды.

Перед этим сообщалось, что Бибер выпустил сторис в соцсетях, где было сказано: «Кто-то зашел в мой аккаунт и отписался от жены». При этом запись исчезла в течение нескольких минут. Журналисты подозревают, что теперь мужчине придется объясняться с женой, кто заходит в его учетную запись.

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Волочкова пожаловалась, что у нее украли платье за полмиллиона рублей
30 января 2025, 15:16

Балерина Анастасия Волочкова заявила о пропаже своего мятного платья за 500 тысяч рублей во время празднования прошлого дня рождения.
По словам балерины, дорогостоящее платье ей подарил поклонник. Оно пропало год назад во время празднования ее 48-летия в караоке-клубе друзей «Forte&Пьяно».

«Владельцы этого заведения — мои близкие друзья. И они мне выделили отдельную VIP-комнату под мою гримерку. А в тот год мне дизайнер сшил очень красивое платье мятного цвета. Я его один раз надела, а потом сменила наряд и, скорее всего, забыла там. Пропажу обнаружила, когда приехала домой. Понимаете, было очень много цветов и подарков. И среди всего этого изобилия мои помощники не заметили наряд», — рассказала Волочкова в беседе с Общественной Службой Новостей.

Балерина сразу обратилась к руководству бара с просьбой поискать платье, но там ей ответили, что хранят даже чехол от микрофона, и платье уж точно бы нашли, если бы оно было в заведении. Там также предположили, что платье похитили, так как платье очень дорогое и видное.

При этом Волочкова надеется, что похитители все же вернут ее платье после того, как данный инцидент получит широкую огласку.

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