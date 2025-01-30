«Заставлял вспомнить, как хоронила близких, дал пощечину!»: Житинкин об издевательствах Кончаловского над актрисой

Андрей Кончаловский (Фото: соцсети)
Российский режиссер, сценарист и продюсер Андрей Кончаловский использовал в своей работе жестокие методы, являющиеся преступлением против человечности. Об этом рассказал известный театральный режиссер, актер и сценарист Андрей Житинкин.
По его словам, Кончаловский легко может довести любого артиста до слез своими издевательствами. Он привел в пример историю польской актрисы Беаты Тышкевич.
После этого, по его словам, Кончаловский «упал перед ней на колени», однако девушка отправилась в отель, собрала свои вещи и уехала из России навсегда. На тот момент уже картина была снята до конца.
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«Всегда привожу в пример историю Андрона Кончаловского. Когда Беата Тышкевич, польская кинозвезда, не могла заплакать в кадре, он ей рассказывал какие-то страшные вещи, заставлял ее вспомнить, как она хоронила близких людей. Ну не может, и все. Он воспользовался запрещенным приемом: сказал, чтобы камера работала, и дал ей пощечину. У актрисы непроизвольно хлынули слезы, сняли потрясающий дубль», — рассказал Житинкин.
После этого, по его словам, Кончаловский «упал перед ней на колени», однако девушка отправилась в отель, собрала свои вещи и уехала из России навсегда. На тот момент уже картина была снята до конца.
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Элина Позднякова