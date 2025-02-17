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Съемки для Playboy, первая ночь с Кончаловским и отношения с британским композитором: чем может удивить Любовь Толкалина?

Любовь Толкалина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Любовь Толкалина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Артистка давно освоила искусство эпатажа. В 2001 году она позировала для Playboy, а через 15 лет начала публиковать откровенные снимки в социальных сетях.
В последние годы фанаты все больше обсуждают не актерскую карьеру Любови Толкалиной, а её личные отношения. Подробнее о жизни актрисы читайте в материале «Радио 1».

Яркая внешность

Любовь Толкалина начала свою карьеру с эпизодической роли в фильме «Затворник», а настоящую популярность приобрела благодаря роли менеджера турфирмы в «Антикиллере». С тех пор она регулярно снималась в сериалах, участвовала в телешоу и играла в театре. Поклонники восхищались не только её актерским талантом, но и яркой внешностью.

Фото: iStock/fergregory

Появление внуков

16 февраля Толкалиной исполнилось 47 лет, однако она выглядит значительно моложе. В 2020 году артистка выдала замуж свою дочь Машу. Подписчики начали обсуждать возможность скорого появления внуков. Однако можно ли представить женщину, которая часто делится откровенными снимками в соцсетях, в роли бабушки?

Мечтала стать тренером

История Любови Толкалиной начинается в селе Савватьма Рязанской области, куда её отец, мастер по выделке мехов, привёз беременную мать, чтобы та могла «окрепнуть и поправиться на свежем воздухе» перед родами. Именно там Люба появилась на свет чуть раньше срока.

С раннего возраста она увлекалась спортом и даже достигла разряда по синхронному плаванию. Девочка мечтала стать тренером, а в подростковом возрасте устроилась работать в театр на воде, где участвовала в спектакле «Бахчисарайский фонтан». Это уже было похоже на актёрство, но настоящая задумка о карьере актрисы пришла к ней, когда ей предложили сняться в рекламном ролике для компании, продающей сантехнику.

Один из создателей этой рекламы учился во ВГИКе и убедил её, что у неё есть настоящий талант. Поверив в свои силы, она приехала в Москву и подала документы в институт кинематографии. Конкурс был большим, но абитуриентка сумела покорить приёмную комиссию и попасть в мастерскую Алексея Баталова. Хотя, сидя в длинной очереди на прослушивание и увидев первую красавицу вуза Наталью Харитонову в коридоре, она уже начала терять надежду на успех.
«Все ясно, у меня никаких шансов, раз тут ходят такие девушки». Наташа была просто потрясающе красива. Память сразу визуализирует нашу первую встречу — это из разряда тех фотографических впечатлений, которые остаются с тобой навсегда», — делилась актриса.
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Встреча с Кончаловским

Любовь Толкалина и Наталья Харитонова не были даже приятельницами. Наташа училась на два курса старше, общалась в других кругах и встречалась с Егором Кончаловским. Однако однажды в середине июня Наташа обратилась к Любови с просьбой составить ей компанию в клубе «Булгаков», куда были приглашены Кончаловский и Сергей Грибков. Вероятно, до близких подруг Наталья просто не смогла дозвониться, так как многие уже уехали из Москвы на летние каникулы.

Грибков выглядел очень угнетённым, возможно, переживая какую-то любовную неудачу, что и стало причиной, по которой Кончаловский попросил Харитонову взять с собой подругу. Любовь не слишком справилась с ролью утешительницы: она увлеченно болтала с Наташей о своем первом экзамене по актерскому мастерству и планах уехать в Одессу с однокурсниками.

Вечеринка прошла весело: после нескольких коктейлей Любовь было трудно вытащить с танцпола. На следующее утро она отправилась в Одессу, как и планировала, но по возвращении столкнулась с недовольством родителей.
«Мама, внимательно посмотрев на меня, спросила: "Где у тебя можно поставить пробу?". Бесполезно было пытаться доказать, что мы провели время абсолютно невинно. Она, конечно, не поверила ни одному моему слову и отправила меня в деревню — в ссылку», — вспоминала Толкалина.

Звонок от Егора

Когда мать приехала в конце лета забрать дочку, она упомянула, что некий Егор искал ее. Девушка поняла, что речь идет о Кончаловском, только когда он сам позвонил и предложил встретиться потанцевать. Воодушевленная Толкалина согласилась на встречу с той же компанией, но актер немного замялся, стало очевидно, что его отношения с Наташей не ладятся.

Первая ночь с Кончаловским

Хотя Любовь испытывала к Харитоновой уважение, она все равно приняла приглашение Кончаловского. В конце вечера, несмотря на угрозы матери выгнать ее из дома, она осталась ночевать у Егора, что положило начало их отношениям.

После того памятного вечера в клубе «Булгаков» они с Наташей больше не встречались, Любовь сильно переживала, что могла стать причиной их разрыва с Егором. Впервые они увиделись только тогда, когда родилась Маша — в июне 2001 года.

К счастью, она не оказалась виновницей личной драмы своей приятельницы. Судьба Харитоновой сложилась прекрасно. Она удачно вышла замуж, много путешествовала и перебралась за границу.
Любовь отметила, что с того момента, когда Наташа родила дочку Алечку, она стала ее крестной мамой.

Фото: iStock/Prostock-Studio

Сложные отношения

Отношения актрисы и режиссера были сложными из-за 12-летней разницы в возрасте и различных характеров, а также трудностей совмещения заботы о дочери с работой в кино.
Несмотря на творческий успех, включая совместные проекты, пара не спешила со свадьбой, хотя у них родился общий ребенок. В течение 20 лет они опровергали слухи о расставании, но в 2017 году объявили о завершении романтических отношений, сохранив при этом дружбу.
«Любовь ведет образ жизни, который ей нравится. Он заключается в вечном движении. Стабильность — не про нее. Люба — очень воздушный человек. В этом и заключались сложности нашей совместной жизни. Нам было трудно сосуществовать под одной крышей. Я всегда хотел какой-то стабильности, но с ней в этом плане тяжело», — сообщил Егор в «Вечернем шоу с Аллой Довлатовой».

Причины расставания

Актриса Толкалина поделилась мнением о расставании с Кончаловским, отметив, что он перестал узнавать что-то новое и закрылся в своем мире. Они расстались за семь лет до официального объявления. В 2017 Кончаловский году стал отцом.

Толкалиной приписывали романы с несколькими мужчинами, включая ее партнера по фильму и известных музыкантов. Однако в конце 2019-го Толкалина все же «раскололась.
«Мое сердце уже четыре года живет в самом центре the capital of Great Britain», — намекнула она на роман с англичанином.

Избранником актрисы стала композитор Саймон Басс. Стоит отметить, что знаменитые «голые» фотосессии, которые наполняли микроблог Любови в последние годы, были посвящены именно ему. Как истинный ценитель искусства, Саймон не возражал против публикации откровенных снимков своей партнерши.

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Разные страны

Актриса и композитор Саймон Басс расстались из-за расстояния, несмотря на одобрение дочери и знакомых. Они пришли к выводу, что не могут быть вместе, живя в разных странах. Несмотря на разлуку с возлюбленным из-за пандемии и трудности в театре «Собор», Любовь не сдалась. Она отправилась в Крым, где устроила откровенную фотосессию, чтобы продемонстрировать свою фигуру поклонникам.

Хотя хейтеры критикуют ее за такие снимки, актриса, похоже, не собирается отказываться от откровенных публикаций в соцсетях.

Она рассказала, что у нее есть много фотографий ню. По ее словам, в этом нет ничего сверхъестественного. Актриса добавила, что в многонациональной стране такие снимки могут вызывать негодование у некоторых людей.

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#актриса
Наталья Фатеева откровенно рассказала о романе с Антоновым
20 февраля 2025, 14:26

Наталья Фатеева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Знаменитая красавица советских кинофильмов Наталья Фатеева после признаний Юрия Антонова в том, что он ухаживал за артисткой, опровергла этот факт и заявила, что ничего подобного не было.
Ранее Антонов рассказал, что пытался произвести на Фатееву впечатление во время съемок фильма «Прежде, чем расстаться». Тогда актриса уже официально была разведена.

По словам Антонова, его поразили красивые глаза Фатеевой. А песню «О тебе и обо мне» он пел для нее.

Однако сама актриса заверила, что ничего подобного не было.

«Это самое настоящее вранье! Он дебютировал в этом фильме в качестве актера — играл главную роль и написал для фильма потрясающую музыку. Он очень ответственно относился к работе, нервничал и следил за всем», — приводит «Утро.ру» слова Фатеевой.

При этом она пожелала ему долгих лет жизни и здоровья.

Последние 10 лет народная артистка РСФСР 89-летняя Наталья Фатеева ведет затворнический образ жизни, так как может передвигаться лишь при помощи костылей.

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#антонов
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В дом беременной Мишель Киган и ее мужа проникли грабители
20 февраля 2025, 13:58

Фото: iStock/AndreyPopov

Грабители проникли в особняк 37-летней британской актрисы Мишель Киган и ее мужа Марка Райта. Супруги смогли спрятаться в спальне и даждаться приезда полиции.
По данным Daily Mail, пара проживает в особняке примерной стоимостью 3,5 миллиона фунтов стерлингов. Накануне около 18:00 по местному времени они услышали звук разбивающегося стекла. На площадке перед бассейном Райт увидел четверых мужчин в балаклавах.

Тогда Киган и Райт не стали оказывать сопротивление разбойникам и спрятались в спальне, вызвав полицию. При этом дом оснащен современной системой охраны, и грабители испугались, когда заработала сирена и сбежали. Украсть они ничего не успели.

«Мишель и Марк рады, что никто из них не пострадал, но это был травмирующий опыт для обоих. Марк поступил разумно и остался с женой, чтобы убедиться, что с ней всё в порядке. Они дождались приезда полиции, прежде чем покинуть спальню. Это был ужасный опыт, особенно для беременной женщины. Они, по понятным причинам, потрясены случившимся», — говорится в статье.

При этом полиция считает, что в дом ворвались профессионалы, которые надеялись на крупный куш. При этом Марк, увидев грабителей в камеру, первым делом позаботился о защите своей беременной супруги.

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Не смогла родить миллионеру и оказалась на улице: куда пропала Анна Горшкова из сериала «Бедная Настя» и как увела жениха у Кабаевой
20 февраля 2025, 13:55

Анна Горшкова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актриса Анна Горшкова, известная благодаря роли крепостной Полины в сериале «Бедная Настя», до сих пор не нашла свою любовь. Известно, что однажды она увела жениха у гимнастки Алины Кабаевой и крутила роман с 80-летним мужчиной. Подробнее о личной жизни артистки расскажет «Радио 1».

Начало карьеры и жизнь в Париже



Анна начала свою карьеру в модельном бизнесе в Париже, где добилась значительных успехов. Она окончила престижную школу в Москве с углубленным изучением математики и иностранных языков. В 14 лет ее заметили в модельном мире, и вскоре она подписала контракт с агентством. Через два года она оказалась в Париже, но жесткие условия работы и эксплуатация в индустрии разочаровали ее. Вернувшись домой, Горшкова решила сосредоточиться на учебе и успешно поступила на факультет социологии.

Во время учебы продюсеры сериала «Бедная Настя» проводили кастинги на роль крепостной Полины Пеньковой, завистницы главной героини. В поисках подходящей актрисы кастинг-директора просмотрели тысячи кандидаток, но ни одна из них не соответствовала требованиям для этой сложной и многогранной роли. Полина должна была быть одновременно нежной и сильной, и такую актрису было трудно найти.

Продюсеры рассматривали не только актрис, но и сотрудниц модельных агентств. Среди множества фотографий моделей их внимание привлекла Анна Горшкова. Сочетание ангельской невинности и демонического обаяния в ее образе поразило продюсеров, и они сразу утвердили Анну на роль Полины Пеньковой.

Анна Горшкова (Фото: кадр из фильма «Бедная Настя»)

Сериал стал невероятно успешным и принес Горшковой мгновенную славу, открыв двери к новым предложениям от режиссеров. Благодаря «Бедной Насте» актриса позже снялась в проектах с такими известными артистами, как Дмитрий Дюжев, Данила Страхов, Марина Александрова и Виктор Вербицкий.

Известность и многочисленные романы


Кроме съемок в фильмах, перед Горшковой открылись возможности участвовать в светских мероприятиях, давать интервью и появляться в телешоу, где она знакомилась с влиятельными фигурами киноиндустрии.

В 2006 году актриса начала встречаться с бизнесменом Шалвой Муселиани, которого связывали слухи о романе с чемпионкой мира по художественной гимнастике Алиной Кабаевой. Несмотря на спекуляции, Горшкова настаивала, что между ними лишь дружеские отношения.

После успеха в карьере актриса завела роман с Михаилом Борщевым, влиятельным главой «ЦентрГаза», который был старше её на 15 лет. Пара отпраздновала свадьбу в Монако, удивив гостей роскошной церемонией. Однако их брак продлился всего два года и завершился громким разводом. Разногласия возникли из-за различных жизненных планов: Горшкова не хотела становиться домохозяйкой и матерью, в то время как Борщев мечтал о детях. В ходе одной из ссор он даже выгнал актрису из своего дома на Рублевке.

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После разрыва Горшковой с миллионером в прессе появились слухи о её связи с известным режиссёром Станиславом Говорухиным, который был на 47 лет старше актрисы.

В последние годы Горшкова стала реже сниматься в кино, но увлеклась музыкой и пением, сотрудничая с музыкантами Артуром Бэстом и Яном Осиным. Личную жизнь актриса старается держать в тайне.

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«Не могла дышать»: Кудрявцева «согласилась на треш» на съемках шоу «Жестокие игры»
Кудрявцева ударилась спиной и не могла дышать на съемках в Аргентине
20 февраля 2025, 13:49

Лера Кудрявцева (Фото: Instagram*/leratv)

Телеведущая Лера Кудрявцева ударилась спиной на съемках в Аргентине, а потом не могла дышать некоторое время. О произошедшем теледива рассказала в личном блоге.
«Я до сих пор не понимаю, как я согласилась на этот треш. Каждый день были ужасающие состязания на время. Здесь, кстати, обрывается видео. Потому как я так ударилась спиной, что не могла дышать какое-то время», — поделилась артистка.
Речь шла о съемках шоу «Жестокие игры» в 2010 году, когда Кудрявцева получила травму при прохождении испытания. Мужество ведущей поразило ее коллег по цеху. В частности, певицу Наташу Королеву.

«Да, Лера! Вот такого я от тебя не ожидала», — писала Королева.
Ранее стало известно о судьбе телеведущего Александра Гордона.

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«Отпускаю эту муть»: Елена Ксенофонтова неожиданно высказалась после развода с мужем-адвокатом
20 февраля 2025, 13:16

Елена Ксенофонтова (Фото: Telegram @ElenaKsenofontovaofficial)

Актриса Елена Ксенофонтова накануне ошарашила поклонников заявлением о своем разводе.
В 2022 году актриса сообщила, что вновь обрела счастье. Однако она не делилась с подписчиками подробностями личной жизни. А накануне стало известно, что Ксенофонтова развелась с третьим мужем Алексеем Куликовым. Причину она называть не стала.

«Скажу кратко: я в разводе. И больше никаких комментариев давать не буду. Все-таки личная жизнь на то и личная, чтобы никому о ней не рассказывать», — рассказала актриса в интервью Леди.Mail.

При этом она уточнила, что развод прошел вполне гладко и без деления имущества.

«Разбирая старые архивы, не нахожу я счастья в них. Нет, оно, конечно, было! Но скрыто под обломками обид. Все, что со мной происходило, имело смысл. Опыт. Путь. Но, слава Богу, все отжило. Я отпускаю эту муть», — пост с таким содержанием выложила Елена в соцсети, сопроводив его фото, где ее взгляд устремлен в даль.

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