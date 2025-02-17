Съемки для Playboy, первая ночь с Кончаловским и отношения с британским композитором: чем может удивить Любовь Толкалина?

Любовь Толкалина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Артистка давно освоила искусство эпатажа. В 2001 году она позировала для Playboy, а через 15 лет начала публиковать откровенные снимки в социальных сетях.
В последние годы фанаты все больше обсуждают не актерскую карьеру Любови Толкалиной, а её личные отношения. Подробнее о жизни актрисы читайте в материале «Радио 1».
С раннего возраста она увлекалась спортом и даже достигла разряда по синхронному плаванию. Девочка мечтала стать тренером, а в подростковом возрасте устроилась работать в театр на воде, где участвовала в спектакле «Бахчисарайский фонтан». Это уже было похоже на актёрство, но настоящая задумка о карьере актрисы пришла к ней, когда ей предложили сняться в рекламном ролике для компании, продающей сантехнику.
Один из создателей этой рекламы учился во ВГИКе и убедил её, что у неё есть настоящий талант. Поверив в свои силы, она приехала в Москву и подала документы в институт кинематографии. Конкурс был большим, но абитуриентка сумела покорить приёмную комиссию и попасть в мастерскую Алексея Баталова. Хотя, сидя в длинной очереди на прослушивание и увидев первую красавицу вуза Наталью Харитонову в коридоре, она уже начала терять надежду на успех.
Грибков выглядел очень угнетённым, возможно, переживая какую-то любовную неудачу, что и стало причиной, по которой Кончаловский попросил Харитонову взять с собой подругу. Любовь не слишком справилась с ролью утешительницы: она увлеченно болтала с Наташей о своем первом экзамене по актерскому мастерству и планах уехать в Одессу с однокурсниками.
Вечеринка прошла весело: после нескольких коктейлей Любовь было трудно вытащить с танцпола. На следующее утро она отправилась в Одессу, как и планировала, но по возвращении столкнулась с недовольством родителей.
После того памятного вечера в клубе «Булгаков» они с Наташей больше не встречались, Любовь сильно переживала, что могла стать причиной их разрыва с Егором. Впервые они увиделись только тогда, когда родилась Маша — в июне 2001 года.
К счастью, она не оказалась виновницей личной драмы своей приятельницы. Судьба Харитоновой сложилась прекрасно. Она удачно вышла замуж, много путешествовала и перебралась за границу.
Любовь отметила, что с того момента, когда Наташа родила дочку Алечку, она стала ее крестной мамой.
Несмотря на творческий успех, включая совместные проекты, пара не спешила со свадьбой, хотя у них родился общий ребенок. В течение 20 лет они опровергали слухи о расставании, но в 2017 году объявили о завершении романтических отношений, сохранив при этом дружбу.
Толкалиной приписывали романы с несколькими мужчинами, включая ее партнера по фильму и известных музыкантов. Однако в конце 2019-го Толкалина все же «раскололась.
Избранником актрисы стала композитор Саймон Басс. Стоит отметить, что знаменитые «голые» фотосессии, которые наполняли микроблог Любови в последние годы, были посвящены именно ему. Как истинный ценитель искусства, Саймон не возражал против публикации откровенных снимков своей партнерши.
Хотя хейтеры критикуют ее за такие снимки, актриса, похоже, не собирается отказываться от откровенных публикаций в соцсетях.
Она рассказала, что у нее есть много фотографий ню. По ее словам, в этом нет ничего сверхъестественного. Актриса добавила, что в многонациональной стране такие снимки могут вызывать негодование у некоторых людей.
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Яркая внешностьЛюбовь Толкалина начала свою карьеру с эпизодической роли в фильме «Затворник», а настоящую популярность приобрела благодаря роли менеджера турфирмы в «Антикиллере». С тех пор она регулярно снималась в сериалах, участвовала в телешоу и играла в театре. Поклонники восхищались не только её актерским талантом, но и яркой внешностью.
Фото: iStock/fergregory
Появление внуков16 февраля Толкалиной исполнилось 47 лет, однако она выглядит значительно моложе. В 2020 году артистка выдала замуж свою дочь Машу. Подписчики начали обсуждать возможность скорого появления внуков. Однако можно ли представить женщину, которая часто делится откровенными снимками в соцсетях, в роли бабушки?
Мечтала стать тренеромИстория Любови Толкалиной начинается в селе Савватьма Рязанской области, куда её отец, мастер по выделке мехов, привёз беременную мать, чтобы та могла «окрепнуть и поправиться на свежем воздухе» перед родами. Именно там Люба появилась на свет чуть раньше срока.
С раннего возраста она увлекалась спортом и даже достигла разряда по синхронному плаванию. Девочка мечтала стать тренером, а в подростковом возрасте устроилась работать в театр на воде, где участвовала в спектакле «Бахчисарайский фонтан». Это уже было похоже на актёрство, но настоящая задумка о карьере актрисы пришла к ней, когда ей предложили сняться в рекламном ролике для компании, продающей сантехнику.
Один из создателей этой рекламы учился во ВГИКе и убедил её, что у неё есть настоящий талант. Поверив в свои силы, она приехала в Москву и подала документы в институт кинематографии. Конкурс был большим, но абитуриентка сумела покорить приёмную комиссию и попасть в мастерскую Алексея Баталова. Хотя, сидя в длинной очереди на прослушивание и увидев первую красавицу вуза Наталью Харитонову в коридоре, она уже начала терять надежду на успех.
«Все ясно, у меня никаких шансов, раз тут ходят такие девушки». Наташа была просто потрясающе красива. Память сразу визуализирует нашу первую встречу — это из разряда тех фотографических впечатлений, которые остаются с тобой навсегда», — делилась актриса.
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Встреча с КончаловскимЛюбовь Толкалина и Наталья Харитонова не были даже приятельницами. Наташа училась на два курса старше, общалась в других кругах и встречалась с Егором Кончаловским. Однако однажды в середине июня Наташа обратилась к Любови с просьбой составить ей компанию в клубе «Булгаков», куда были приглашены Кончаловский и Сергей Грибков. Вероятно, до близких подруг Наталья просто не смогла дозвониться, так как многие уже уехали из Москвы на летние каникулы.
Грибков выглядел очень угнетённым, возможно, переживая какую-то любовную неудачу, что и стало причиной, по которой Кончаловский попросил Харитонову взять с собой подругу. Любовь не слишком справилась с ролью утешительницы: она увлеченно болтала с Наташей о своем первом экзамене по актерскому мастерству и планах уехать в Одессу с однокурсниками.
Вечеринка прошла весело: после нескольких коктейлей Любовь было трудно вытащить с танцпола. На следующее утро она отправилась в Одессу, как и планировала, но по возвращении столкнулась с недовольством родителей.
«Мама, внимательно посмотрев на меня, спросила: "Где у тебя можно поставить пробу?". Бесполезно было пытаться доказать, что мы провели время абсолютно невинно. Она, конечно, не поверила ни одному моему слову и отправила меня в деревню — в ссылку», — вспоминала Толкалина.
Звонок от ЕгораКогда мать приехала в конце лета забрать дочку, она упомянула, что некий Егор искал ее. Девушка поняла, что речь идет о Кончаловском, только когда он сам позвонил и предложил встретиться потанцевать. Воодушевленная Толкалина согласилась на встречу с той же компанией, но актер немного замялся, стало очевидно, что его отношения с Наташей не ладятся.
Первая ночь с КончаловскимХотя Любовь испытывала к Харитоновой уважение, она все равно приняла приглашение Кончаловского. В конце вечера, несмотря на угрозы матери выгнать ее из дома, она осталась ночевать у Егора, что положило начало их отношениям.
После того памятного вечера в клубе «Булгаков» они с Наташей больше не встречались, Любовь сильно переживала, что могла стать причиной их разрыва с Егором. Впервые они увиделись только тогда, когда родилась Маша — в июне 2001 года.
К счастью, она не оказалась виновницей личной драмы своей приятельницы. Судьба Харитоновой сложилась прекрасно. Она удачно вышла замуж, много путешествовала и перебралась за границу.
Любовь отметила, что с того момента, когда Наташа родила дочку Алечку, она стала ее крестной мамой.
Фото: iStock/Prostock-Studio
Сложные отношенияОтношения актрисы и режиссера были сложными из-за 12-летней разницы в возрасте и различных характеров, а также трудностей совмещения заботы о дочери с работой в кино.
Несмотря на творческий успех, включая совместные проекты, пара не спешила со свадьбой, хотя у них родился общий ребенок. В течение 20 лет они опровергали слухи о расставании, но в 2017 году объявили о завершении романтических отношений, сохранив при этом дружбу.
«Любовь ведет образ жизни, который ей нравится. Он заключается в вечном движении. Стабильность — не про нее. Люба — очень воздушный человек. В этом и заключались сложности нашей совместной жизни. Нам было трудно сосуществовать под одной крышей. Я всегда хотел какой-то стабильности, но с ней в этом плане тяжело», — сообщил Егор в «Вечернем шоу с Аллой Довлатовой».
Причины расставанияАктриса Толкалина поделилась мнением о расставании с Кончаловским, отметив, что он перестал узнавать что-то новое и закрылся в своем мире. Они расстались за семь лет до официального объявления. В 2017 Кончаловский году стал отцом.
Толкалиной приписывали романы с несколькими мужчинами, включая ее партнера по фильму и известных музыкантов. Однако в конце 2019-го Толкалина все же «раскололась.
«Мое сердце уже четыре года живет в самом центре the capital of Great Britain», — намекнула она на роман с англичанином.
Избранником актрисы стала композитор Саймон Басс. Стоит отметить, что знаменитые «голые» фотосессии, которые наполняли микроблог Любови в последние годы, были посвящены именно ему. Как истинный ценитель искусства, Саймон не возражал против публикации откровенных снимков своей партнерши.
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Разные страныАктриса и композитор Саймон Басс расстались из-за расстояния, несмотря на одобрение дочери и знакомых. Они пришли к выводу, что не могут быть вместе, живя в разных странах. Несмотря на разлуку с возлюбленным из-за пандемии и трудности в театре «Собор», Любовь не сдалась. Она отправилась в Крым, где устроила откровенную фотосессию, чтобы продемонстрировать свою фигуру поклонникам.
Хотя хейтеры критикуют ее за такие снимки, актриса, похоже, не собирается отказываться от откровенных публикаций в соцсетях.
Она рассказала, что у нее есть много фотографий ню. По ее словам, в этом нет ничего сверхъестественного. Актриса добавила, что в многонациональной стране такие снимки могут вызывать негодование у некоторых людей.
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