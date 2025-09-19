«Пахнут им»: В Сети продают ношенные носки Егора Крида за большие деньги
Грязные носки Егора Крида выставили на аукцион
В интернете появилось объявление о продаже ношенных носков певца Егора Крида. На это обратило внимание издание «Абзац».
Автор объявления заявила, что эти предметы одежды обнаружили в спортзале, который она посещает вместе с артистом. Девушка утверждает, что получила носки от подруги-администратора после тренировки и готова предоставить их для любых проверок, включая ДНК-экспертизу.
Торги проходят в формате аукциона. Право забрать лот получит тот, кто назовет самую высокую цену. Продавец отметила, что носки являются продуктом бренда Fendi.
«До сих пор пахнут — его запах сохранился, кстати. Хотите — можете постирать, можете так оставить», — добавила она.