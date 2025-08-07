Стало известно, кто обеспечивает роскошную жизнь Валерия Леонтьева в США
Несмотря на редкие выходы на сцену, Валерий Леонтьев продолжает вести роскошную жизнь. Значительную часть дохода семьи приносит жена артиста Людмила Исакович, пишет Life.ru.
До недавнего времени на вилле звездной пары в пригороде Майами была зарегистрирована компания MUZA MARIN INC. На сегодняшний день бизнес Исакович продолжается под другими именами — в частности, в виде гостиницы и элитного груминг-салона для собак.
Фирмы Legaro и Veilan, ранее расположенные в Корал-Гейблс, ориентированы на обеспеченных граждан США. Для владельцев домашних животных предлагается роскошный уход за питомцами, стоимость которого может достигать нескольких тысяч долларов. Как сообщают источники, среди клиентов супруги Леонтьева — состоятельные соседи и известные люди.
Семья артиста живёт в двухэтажном доме в престижном районе Серфсайд в пригороде Майами. Площадь дома составляет почти 600 квадратных метров. На участке есть гараж, шесть спален, семь ванных комнат, бассейн, деревянный пирс длиной почти 100 метров с катером, тренажёрный зал, спа-зона, сауна и лифт на второй этаж.
Читайте также: