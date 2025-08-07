Стало известно, кто обеспечивает роскошную жизнь Валерия Леонтьева в США

07 августа 2025, 17:03

Life.ru: Леонтьев ведёт роскошную жизнь в Майами за счёт обеспеченной супруги

Валерий Леонтьев (Фото: РИА Новости/Нина Зотина)

Несмотря на редкие выходы на сцену, Валерий Леонтьев продолжает вести роскошную жизнь. Значительную часть дохода семьи приносит жена артиста Людмила Исакович, пишет Life.ru.