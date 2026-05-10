Виктория Боня начала искать спонсоров перед Каннским кинофестивалем
Виктория Боня рассказала в соцсетях, что вновь собирается посетить Каннский кинофестиваль, однако в этот раз подготовка к мероприятию проходит в спешке. За несколько дней до старта фестиваля блогер начала активно искать спонсоров, готовых предоставить ей наряды и украшения для выходов на красную дорожку.
Сообщается, что потенциальным партнёрам предлагается не только возможность показать свои бренды на одном из самых обсуждаемых светских мероприятий мира, но и дополнительное сотрудничество на коммерческой основе. Речь идёт о предоставлении платьев, аксессуаров и ювелирных изделий для публичных появлений Виктории перед фотографами и журналистами.
При этом участие в Каннский кинофестиваль само по себе считается крайне затратным. По неофициальным данным прошлых лет, если знаменитость не входит в число официально приглашённых гостей, стоимость выхода на красную дорожку может достигать нескольких миллионов рублей.
Ранее Виктория Боня уже рассказывала, что посещает Канны более десяти лет. В 2024 году она также предлагала желающим сопровождение на фестиваль за крупную сумму, обещая доступ к атмосфере одного из главных событий мирового кинематографа.
