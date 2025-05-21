Прохор Шаляпин, объявивший о поиске работы, неожиданно раскрыл огромный заработок

Прохор Шаляпин (Фото: Instagram* @shalyapin_official)
Пару дней назад певец Прохор Шаляпин шокировал поклонников заявлением о поиске работы. Артист, ранее утверждавший, что «создан для счастья, любви и удовольствия», внезапно попросил прислать ему интересные вакансии.
Сегодня же выяснилось, что объявление, которое Прохор никак не объяснил, на самом деле связано с рекламной интеграцией. Артист отметил, что денег ему и так хватает. В связи с этим он отказался от работы на телеканале «360», журналисты которого попросили прокомментировать ситуацию. Шаляпин убеждён, что работникам СМИ и не снились те суммы, которое он получает из своих источников.
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«Спасибо, я хорошо зарабатываю, слава богу. На телеканале я столько не заработаю, даже если за десятерых буду работать», – убеждён певец.Читайте также:
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*деятельность корпорации Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в России
Анастасия Чинкова