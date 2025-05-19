«Она тебя раз-раз, и все. Что, расходиться?»: Прохор Шаляпин назвал измену мелочью, не стоящей развода

Прохор Шаляпин (Фото: Instagram* @shalyapin_official)
Прохор Шаляпин выступил с откровением. Он считает, что измены в браке не повод для развода. На «Шоу Воли» певец поделился своим взглядом на семейную жизнь, призывая сохранять отношения несмотря ни на что.
В эфире программы Прохор Шаляпин заявил, что страсть в долгих отношениях может угасать, но это не должно разрушать семью. По его мнению, даже измены, которые иногда случаются, не являются причиной для расставания.
Позиция Шаляпина его собеседника очень удивила. Павел отметил, что, будучи влюбленным, даже не смотрит на других женщин.
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«Бывает такое, что любовь подувяла немножко — годы прошли. (...) 10-20-30 лет в браке, и ты на лайнере, а рядом красивая спортивная девочка… Она тебя раз-раз, а ты не понял ничего и там уже все. Что, из-за этого разводиться?», — поразился блогер.Шаляпин рассказал, что у него есть собственный подход к подобным ситуациям. Если бы партнер изменил ему, он ответил бы тем же — тоже нашел себе интерес «на стороне», а затем стремился бы к примирению.
Илья Соболев, Прохор Шаляпин и Павел Воля (Фото: Instagram* @shalyapin_official)Он уточнил, что не призывает кого-то изменять любимым, но считает, что сохранить ценные для себя отношения с любимой — самое главное. Люди должны работать над ошибками, не спешить расходиться.
«Я прекрасно знаю, какое количество молоденьких красивых девочек вокруг вас. И я желаю вам долгой семейной жизни», — обратился он к ведущему Павлу Воле.
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Позиция Шаляпина его собеседника очень удивила. Павел отметил, что, будучи влюбленным, даже не смотрит на других женщин.
«Не надо просто смотреть на молоденьких, не надо позволять себе этого. Зная, какая у меня жена, я даже не могу представить, что в мире есть лучше, чем она», — объявил Воля.Читайте также:
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*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева