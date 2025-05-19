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«Она тебя раз-раз, и все. Что, расходиться?»: Прохор Шаляпин назвал измену мелочью, не стоящей развода

Певец Прохор Шаляпин призвал людей понимающе относиться к изменам и сохранять брак
Прохор Шаляпин (Фото: Instagram* @shalyapin_official)

Прохор Шаляпин (Фото: Instagram* @shalyapin_official)

Прохор Шаляпин выступил с откровением. Он считает, что измены в браке не повод для развода. На «Шоу Воли» певец поделился своим взглядом на семейную жизнь, призывая сохранять отношения несмотря ни на что.
В эфире программы Прохор Шаляпин заявил, что страсть в долгих отношениях может угасать, но это не должно разрушать семью. По его мнению, даже измены, которые иногда случаются, не являются причиной для расставания.

«Бывает такое, что любовь подувяла немножко — годы прошли. (...) 10-20-30 лет в браке, и ты на лайнере, а рядом красивая спортивная девочка… Она тебя раз-раз, а ты не понял ничего и там уже все. Что, из-за этого разводиться?», — поразился блогер.
Шаляпин рассказал, что у него есть собственный подход к подобным ситуациям. Если бы партнер изменил ему, он ответил бы тем же — тоже нашел себе интерес «на стороне», а затем стремился бы к примирению.

Илья Соболев, Прохор Шаляпин и Павел Воля (Фото: Instagram* @shalyapin_official)

Он уточнил, что не призывает кого-то изменять любимым, но считает, что сохранить ценные для себя отношения с любимой — самое главное. Люди должны работать над ошибками, не спешить расходиться.

«Я прекрасно знаю, какое количество молоденьких красивых девочек вокруг вас. И я желаю вам долгой семейной жизни», — обратился он к ведущему Павлу Воле.
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Позиция Шаляпина его собеседника очень удивила. Павел отметил, что, будучи влюбленным, даже не смотрит на других женщин.

«Не надо просто смотреть на молоденьких, не надо позволять себе этого. Зная, какая у меня жена, я даже не могу представить, что в мире есть лучше, чем она», — объявил Воля.
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«Чувствительная по натуре, необходимо закрыться»: Маша Распутина объяснила отказ спать с мужем в общей постели
Маша Распутина объяснила, почему спит с мужем в разных постелях за закрытой дверью
19 мая 2025, 04:10

Маша Распутина (Фото: кадр из шоу «Секрет на миллион» на НТВ)

Звезда эстрады Маша Распутина раскрыла необычный секрет своего брака: она спит отдельно от мужа. В откровенном разговоре на шоу «Секрет на миллион» певица поделилась, почему выбрала такой подход к семейной жизни.
«У нас раздельные спальни, мы как цари!», — с улыбкой сказала Распутина.
Эта деталь из жизни артистки удивила поклонников и ведущую Леру Кудрявцеву.

Маша Распутина и ее супруг, продюсер Виктор Захаров, вместе уже 25 лет, и их союз остается крепким. Брак, однако, гражданский — и расписываться они, несмотря на долгую совместную жизнь, не планируют. У них есть на это свои причины.

Маша Распутина и Виктор Захаров (Фото: Instagram* @ masharasputina_official)

Певица рассказала, что ключ к их гармонии — в уважении личного пространства, особенно когда дело доходит до сна.

«Я очень чувствительная по натуре, хоть я и буйная, громогласная, но я должна ночью спать. Мне нужна полная тишина», — поделилась звезда.
По словам Маши, ее чуткий сон не выдерживает даже малейшего шума.

«Если птичка ударит клювиком за стеклом, я моментально просыпаюсь», — призналась она.
Маша Распутина (Фото: кадр из шоу «Секрет на миллион» на НТВ)

В то же время Виктор увлекается спортивными трансляциями, и его эмоциональные реакции мешают покою певицы. Чтобы избежать конфликтов, Маша предпочитает спать отдельно. Ей требуется «спокойно на своем этаже закрыться».

«Супруг любит бои без правил, спортивные состязания, недавно Овечкина смотрел ну с такими эмоциями», — пояснила она.
В результате супруги сохраняют баланс: Виктор может наслаждаться своими увлечениями, а Маша — восстанавливать силы в тишине. У пары есть дочь Мария, почти ровесница их брака. Как отмечала Распутина, сладить с дочерью бывает непросто.

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#певица
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#шоу
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«Против меня сделали травлю в РФ»: Верка Сердючка спорит, что не говорила испортившую ей карьеру фразу «Раша, гудбай»
Андрей Данилко объявил, что не говорил «Раша, гудбай» на «Евровидении»
19 мая 2025, 02:48

Андрей Данилко/Верка Сердючка (Фото: Instagram* @v_serduchka)

Андрей Данилко, больше известный под псевдонимом «Верка Сердючка», вновь оправдывается за скандальную фразу «Раша, гудбай», которая стоила ему карьеры в России.
Артист настаивает, что никогда не произносил эти слова на «Евровидении-2007», а весь конфликт стал результатом пропаганды и массовой травли. Слова Данилко приводит Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

Алла Пугачёва и Андрей Данилко/Верка Сердючка (Фото: Instagram* @v_serduchka)

«После Евровидения у меня война же началась с Россией. Я ничего не делал. Для меня это был шок. В 2007 году, когда против меня сделали эту травлю, и в это все поверили. Я вот тогда задумался, как работает пропаганда», — заявил певец, объясняя, как его выступление якобы «превратили» в политический манифест.
Данилко рассказал, что даже коллеги поверили в миф о «Раша, гудбай», хотя он пытался оправдаться, утверждая, что сказал «Лаша тундбай». По его мнению, история стала примером того, как «на белое говорят чёрное».

Андрей Данилко/Верка Сердючка (Фото: Instagram* @v_serduchka)

После скандала артист потерял возможность выступать в России, его карьера такше пошла на спад.

«Надевают медали незаслуженно, я даже до такого не додумался. Вот, что они придумали. До сих пор я не могу от этого отделаться», — пожаловался он.
6 мая сообщалось, что на Украине отказались выпускать Данилко из страны. Все его зарубежные концерты были перенесены. Еще 27 февраля украинское ведомство объявило, что с марта прекратит выдачу разрешений на выезд за границу журналистам и деятелям искусств.

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#история
#конфликт
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#карьера
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«Только слепой не увидит посыла»: музыкальный критик раскрыл скрытый смысл новых песен Пугачевой
Музыкальный критик Гуру Кен: Пугачева через новые песни подает россиянам сигналы
19 мая 2025, 00:00

Алла Пугачёва (Фото: Instagram* @alla_orfey)

Музыкальный критик Гуру Кен (Вадим Пономарев) уверен, что Алла Пугачева через новые песни «подает россиянам сигналы», которые не все поняли. Ее недавние треки и выбор композиций, посвященных Великой Победе, говорят о скрытом желании быть ближе к народу, объяснил критик в беседе с URA.RU.
Певица, живущая между Израилем, Кипром и Латвией, выпустила треки «Иван Иваныч» и «Ах, как хочется жить», а также исполнила другие песни к 80-летию Победы. Гуру Кен видит в этом четкий посыл: Пугачева не отреклась от России.

«Она (Алла Пугачева) открыто сигнализирует, что вовсе не оторвалась от российской жизни и российских ценностей, она почитает Великую Победу и наших ветеранов. Надо быть слепым, чтобы не увидеть посыла», — говорил он.
Алла Пугачёва (Фото: Instagram* @alla_orfey)

В песне «Иван Иваныч», «обновленной» в 4K-версии по фильму 1985 года «Пришла и говорю», Пугачева поет о ветеране войны, чтя его подвиг и любовь к стране. Это, по мнению Гуру Кена, отражает ее искренность и связь с народом.

Стоит отметить, что звезда эстрады все еще получает пенсию от РФ. Её ежемесячное пособие составляет около 60 тысяч рублей. При этом ни в Израиле, ни на Кипре певице ничего не выплачивают.

Кристина Орбакайте и Алла Пугачёва (Фото: Instagram* @maxgalkinru)

«Алла Борисовна хочет вернуться, хочет быть со своим народом, чтобы ее воспринимали своей. Но и о разводе с мужем речи быть не может. (...) Эти ее сигналы к снижению градуса подозрительности и к мирной жизни вполне соответствуют тому, что стоило бы ждать от великой певицы. (...) Она — не враг. Она жирнющая часть нашей культурной истории вообще, и разумнее услышать и понять ее посылы», — заключил он.
Алла Пугачева и Максим Глакин** (Фото: Instagram* @alla_orfey)

Музыкальный критик напомнил, что творчество певицы — часть культурного наследия России. Если прислушаться к Алле, то, возможно, получится вновь направить ее творчество и статус на благо РФ.

А вот критик Сергей Соседов говорил о другом: теперь, когда Пугачева потеряла свой авторитет на отечественной эстраде после отъезда из России, «ее место» на сцене может занять другая исполнительница.

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«Все замерли в ожидании»: Шоу «Маска» чуть не закрыли из-за Стаса Костюшкина

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**Признан Минюстом РФ иноагентом
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#певица
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#выбор
#рф
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«Все замерли в ожидании»: Шоу «Маска» чуть не закрыли из-за Стаса Костюшкина
Продюсеры хотели закрыть шоу «Маска» после 1-ого выпуска из-за Стаса Костюшкина
18 мая 2025, 22:26

Стас Костюшкин (Фото: Telegram/@kostyushkin_team)

Певец Стас Костюшкин был в жюри шестого сезона популярного телешоу «Маска», где победил его коллега по цеху Алексей Гоман. В беседе с «Вокруг ТВ» ведущий Вячеслав Макаров рассказал, что пять лет назад, когда «Маска» была еще пилотным проектом, ее могли закрыть после первого же выпуска. Стас тогда выступил в костюме мороженого.
«Мы все замерли в ожидании, заканчивается номер. И зал начинает хором скандировать: “Это Стас Костюшкин!”. Я тогда ощутил такую тревогу и разочарование, весь проект оказался под угрозой», — пояснил Макаров.
Костюшкин ушел уже во втором выпуске, но «Маске» дали шанс, откорректировав концепцию телепередачи. Акцент сделали на эффектности выступлений, а не на сокрытии личностей звезд.

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«Если бы было лет 20, я бы повелась»: Кудрявцеву атаковали изобретательные мошенники
Кудрявцеву атаковали мошенники под видом поклонников
18 мая 2025, 21:47

Лера Кудрявцева (Фото: Telegram/lerakudryavtseva)

Телеведущую Леру Кудрявцеву атаковали мошенники под видом поклонников. Переписку с ними звезда телепередачи «Секрет на миллион» показала в соцсетях. Некий мужчина хотел передать знаменитости букет, уверяя, что ему якобы ничего не нужно взамен. Злоумышленник даже предлагал привлечь стороннюю доставку для якобы отправки цветов. Все выяснилось, когда неизвестный назвался главой агентства безопасности.
«Вот мой сайт, поэтому ни за что не волнуйтесь!» — написал аферист.
Предполагалось, что Кудрявцева перейдет по ссылке, а мошенники получат доступ к интернет-банкингу.

«Если бы мне было лет 20, я бы, наверное, однозначно повелась», — резюмировала Лера, оценив изобретательность аферистов.
Перед этим стало известно, что мошенники обманули народную артистку России Веру Васильеву.

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#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#мошенники
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