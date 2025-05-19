«Она тебя раз-раз, и все. Что, расходиться?»: Прохор Шаляпин назвал измену мелочью, не стоящей развода

Певец Стас Костюшкин был в жюри шестого сезона популярного телешоу «Маска», где победил его коллега по цеху Алексей Гоман. В беседе с «Вокруг ТВ» ведущий Вячеслав Макаров рассказал, что пять лет назад, когда «Маска» была еще пилотным проектом, ее могли закрыть после первого же выпуска. Стас тогда выступил в костюме мороженого.