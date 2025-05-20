«Вот и настал тот день»: Прохор Шаляпин сделал неожиданное заявление

Прохор Шаляпин (Фото: Instagram* @shalyapin_official)
Прохор Шаляпин, известный своей любовью к свободной жизни без проблем и всяческим избеганием труда, вышел на связь с подписчиками и сделал заявление, идущее вразрез с его принципами.
Артист, который совсем недавно заявлял, что «не для работы создан человек», заявил о поиске... работы.
А пока работа не найдена, Шаляпин решил воспользоваться случаем и отдохнуть. Певец уехал на курорт от дождливой российской погоды. Прохор публикует фото и видео из отеля, где он купается в бассейне, загорает и наслаждается видами.
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*деятельность корпорации Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в России
«Вот и настал тот день, который никогда не должен был настать. Ищу работу», – написал Шаляпин в личном блоге.К посту он прикрепил адрес своей электронной почты, куда можно скидывать предложения.
А пока работа не найдена, Шаляпин решил воспользоваться случаем и отдохнуть. Певец уехал на курорт от дождливой российской погоды. Прохор публикует фото и видео из отеля, где он купается в бассейне, загорает и наслаждается видами.
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*деятельность корпорации Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в России
Анастасия Чинкова