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«Вот и настал тот день»: Прохор Шаляпин сделал неожиданное заявление

Прохор Шаляпин заявил о поиске работы
Прохор Шаляпин (Фото: Instagram* @shalyapin_official)

Прохор Шаляпин (Фото: Instagram* @shalyapin_official)

Прохор Шаляпин, известный своей любовью к свободной жизни без проблем и всяческим избеганием труда, вышел на связь с подписчиками и сделал заявление, идущее вразрез с его принципами.
Артист, который совсем недавно заявлял, что «не для работы создан человек», заявил о поиске... работы.

«Вот и настал тот день, который никогда не должен был настать. Ищу работу», – написал Шаляпин в личном блоге.
К посту он прикрепил адрес своей электронной почты, куда можно скидывать предложения.

А пока работа не найдена, Шаляпин решил воспользоваться случаем и отдохнуть. Певец уехал на курорт от дождливой российской погоды. Прохор публикует фото и видео из отеля, где он купается в бассейне, загорает и наслаждается видами.

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«Неважно, какие родители у Никиты»: Волочкова до сих пор не знакома с родителями своего зятя Григоряна
Волочкова ни разу не встречалась с родными мужа её дочери Ариадны
20 мая 2025, 20:53

Анастасия Волочкова с зятем Никитой Григоряном (Фото: Instagram* @volochkova_art)

Балерина Анастасия Волочкова около месяца назад выдала замуж свою единственную 19-летнюю дочь Ариадну. Избранником студентки стал бизнесмен Никита Григорян.
Никита произвёл на артистку хорошее впечатление, однако она до сих пор не знакома с его родителями. К слову, Анастасия не придаёт этому большого значения.

«Но на самом деле мне неважно, какие родители у Никиты, потому что мне главное, что моя дочь счастлива, что она любит Никиту – и всё. Мне достаточно того, что я Никите доверяю», – отметила Волочкова в беседе с MK.RU.
Также балерина поделилась, что молодожёны решили не ехать заграницу в медовый месяц, а провели время в её загородном особняке в компании близких друзей, которые присутствовали на их венчании.

После Волочкова уточнила, что все её владения в итоге перейдут Ариадне, как единственной наследнице.

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#семья
#свадьба
#дети
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«Кукушку сорвало»: Надежда Бабкина о гневных высказываниях Аллы Пугачёвой в адрес россиян
Певица Надежда Бабкина заявила, что у Аллы Пугачёвой «сорвало кукушку»
20 мая 2025, 20:19

Надежда Бабкина (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певица Надежда Бабкина высказала мнение о поведении Аллы Пугачёвой, покинувшей Россию после начала СВО.
Примадонна неоднократно нелестно высказывалась в адрес бывших соотечественников и коллег по цеху. Бабкина назвала такое поведение неадекватным, в частности имея в виду слова звезды о «рабах и холопах» и заявление о том, что только ненормальные люди будут возвращаться в Россию.

«Это бессилие. Отсюда бешенство. Нездоровые люди. Кукушку сорвало», – прокомментировала поведение артистки Бабкина в интервью aif.ru.
Также руководительница театра «Русская песня» отметила, что давно не читала новости про гневные высказывания исполнительницы хита «Миллион алых роз», поскольку интересуется людьми, которые принесли пользу России и остались на родине в трудные для неё времена.

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#россия
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«Я бросаю детей»: победительница шоу «Выжить в Дубае» отдаст детей бывшему мужу и переедет в Москву
Победительница шоу «Выжить в Дубае» отдаст детей экс-мужу и переедет в Москву
20 мая 2025, 19:27

Александра Сухорукова (фото: Telegram @naOmarov)

Александра Сухорукова решила кардинально изменить свою жизнь. Звезда готовится к переезду в Москву, однако для этого ей придётся разлучиться с детьми.
Жительница Новокузнецка стала первой девушкой, победившей в серии проектов «Выжить в...». После триумфа на телевидении в личной жизни Александры произошли серьёзные изменения – она развелась с отцом своих двоих дочерей после венчания и спустя 10 лет брака. Также Сухорукова выставила на продажу загородный дом.

Теперь стало известно, что телезвезда решилась на переезд в Москву. Однако для этого ей придётся расстаться с двумя дочерьми. Сухорукова опубликовала трогательное видео с подписью: «Я бросаю детей, чтобы наладить свою жизнь».

Победительница шоу «Выжить в Дубае» назвала решение уехать от детей самым сложным выбором в её жизни. По словам девушки, она слишком долго оттягивала этот момент, однако пришло время действовать.

«Я всегда выбирала детей. Как бы внутри не кричало: "Выбери себя". Но сейчас я понимаю – либо так, либо никак иначе... Мне придётся оставить детей бывшему мужу и уехать. Как же разрывает изнутри от этой мысли. Да, я решила переехать в Москву, но понимаю, что ехать втроём не выйдет», – пояснила Сухорукова в личном блоге.
У Александры будет время до конца лета, чтобы обустроиться в столице и перевезти детей. Участница проекта «Выжить в Самарканде. Игра сезонов» хочет дать детям лучшую жизнь, но для этого ей необходимо пойти сложный жизненный этап.

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Валерия и Иосиф Пригожин поздравили Даву и Мари Краймбрери с рождением первенца
20 мая 2025, 18:56

Иосиф Пригожин и Валерия (Фото: Инстаграм* @valeriya)

Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин поздравили рэпера Даву (Давида Манукяна) и певицу Мари Краймбрери (Марину Жадан) с рождением первенца, сообщил Телеграм-канал «Звездач».
Исполнительнице хита «Часики» нравится творческая деятельность Краймбрери и она полагает, что певица отлично справится с родительскими обязанностями.

«Поздравляем от души! Рады! Она — очень классная девчонка и, я думаю, она будет прекрасной мамой, и Дава прекрасным отцом. Мы за них очень рады!», — призналась Валерия.

Напомним, несколько дней назад в одной из клиник Москвы Мари Краймбрери родила. Рэпер держал любимую за руку, видя появление ребенка на свет. Мама Давы случайно рассекретила пол малыша, называв внучку «сеньоритой-вкусняшкой».

Ранее сообщалось, что рэпер Big Baby Tape распродает свой гардероб. Общая стоимость вещей оценивается практически в четыре миллиона рублей.

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#роды
#продюсер
#ребёнок
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Жизненные перипетии певца Шуры: Нищета, детский дом, зависимость от наркотиков и тяжёлая онкология. Как сейчас живет артист?
20 мая 2025, 18:44

Александр Медведев (Шура) (Фото: Instagram*@ shuramedvedev)

Сегодня, 20 мая, одному из самых эпатажных отечественных звезд, певцу и автору песен Шуре исполняется 50 лет. Пик популярности артиста пришелся на конец 90-х годов, и многие все еще помнят его без передних зубов, в огромной шубе и ботинках на платформе. За время своей карьеры Шура добивался невероятных высот и падал, казалось, безвозвратно, на самый низ. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Нелёгкие годы детства


Александр Медведев (Шура) (Фото: Instagram*@ shuramedvedev)

Александр Медведев родился 20 мая 1975 года в Новосибирске. Мама будущего артиста имела краткосрочные отношения с парнем, недавно вернувшимся из армии. Узнав о беременности девушки, кавалер не захотел брать на себя ответственность и больше не появлялся в ее жизни.

Воспитанием Александра занималась по большей части бабушка. Мама пыталась устроить личную жизнь, была замужем и даже родила еще одного ребенка. Однако полноценной семьи не получилось, и по итогу женщина осталась одна с двумя детьми. Денег и сил не хватало, и 9-летнего Сашу мама решила отдать в детский дом. Он пробыл там порядка двух месяцев, а после бабушка забрала его к себе.

Медведев начал рано зарабатывать деньги, уже в 13 лет он выступал в ресторане, где его бабушка работала поваром. Он пел известные композиции отечественных и иностранных певцов, сопровождая свое выступление яркой подачей и необычными нарядами из бабушкиного гардероба.

Учиться будущая звезда сцены, мягко говоря, не любил. После 6 класса Шуру исключили из школы, вместо аттестата выдав справку о «неполном среднем образовании». Медведев стремился получить музыкальное образование, но отсутствие передних зубов мешало ему в этом. Зубов Александра лишил брат, который во время игры ударил его кеглей по лицу. О протезировании, само собой, речь тогда даже не шла.

Чтобы не остаться совсем без образования, Шура после совершеннолетия отправился в Ригу, где окончил курсы дизайнеров-флористов и получил диплом мастера по икебане.

Взлёт музыкальной карьеры


Александр Медведев (Шура) (Фото: Instagram*@ shuramedvedev)

После Риги Шура вернулся в Новосибирск и продолжил петь вечерами в ресторане, а днем вел детские кружки по рукоделию. В 1992 году Медведев познакомился с молодым композитором Павлом Есениным, общение переросло в плодотворное сотрудничество.

В числе произведений, созданных совместно с Есениным, можно назвать такие хиты, как «Холодная луна», «Отшумели летние дожди» и «Ты не верь слезам». Кроме того, он подтолкнул Александра на переезд в столицу. В Москве начинающей звезде было несладко, денег, взятых с собой, хватило на пару дней в гостинице, а потом будущая звезда сцены ночевал на лавочке.

Там он познакомился с путаной Татьяной, которая ненадолго приютила артиста и посоветовала сходить на кастинг в популярный клуб «Манхэттен-Экспресс». На следующий день после выступления Шуры о талантливом беззубом парне в коротких шортах и шубе на голое тело узнала вся столица, а певец получил работу в клубе.

Вскоре Шура выпустил два сольных альбома, получивших огромный успех у слушателей. Композиции исполнителя стали лидерами хит-парадов, Шура дважды был удостоен премии «Золотой граммофон» и признан лучшим исполнителем на фестивале «Песня года» в 1998 и 1999 годах.

Бешеная популярность, успешная карьера, хорошие доходы — у Шуры было всё, о чём он когда-то даже не смел мечтать. Однако на пике карьеры в 2002 году Медведев внезапно пропал из поля видимости медиа.

Наркотическая зависимость и тяжелый недуг


Александр Медведев (Шура) (Фото: Instagram*@ shuramedvedev)

Певец Шура, словно птица феникс, вернулся в мир шоу-бизнеса спустя пять лет. Публика увидела артиста со вставленными зубами и обновленным имиджем.

Позже Медведев расскажет, что уход со сцены был связан с тяжелой наркотической зависимостью и необходимостью лечения от рака.

«У меня онкология была по наркоте. Это еще сложнее. У меня в попе восемь ампул зашито от всех дел, от алкоголя, от наркотиков. Неизвестно, как они работают, но мне хватало на год, на полтора», — рассказал певец в интервью для программы Пятого канала «Фирменный рецепт с Емельяненко».

В ситуации, когда жизнь артиста оказалась под угрозой, он смог взглянуть на нее по-новому, начал бороться с пагубными привычками и спустя время сумел преодолеть болезнь. Шура смог справиться не только с зависимостью от веществ, но и победить рак яичка. Он полагает, что произошедшее было своего рода возмездием за его поведение в молодости.

«Онкология была дана Господом, ну неважно, кто там наверху, за то, что хреначил не в коня корм. По головам ходил, людей не ценил», — объяснял Шура.

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Как сейчас живет певец


Александр Медведев (Шура) (Фото: Instagram*@ shuramedvedev)

Возвращение Шуры на сцену не было фееричным, изменилось время и публика. Он заново обретал популярность, участвуя в различных телевизионных проектах и давая интервью.

Преображённого Шуру можно увидеть в таких шоу, как «Секрет на миллион», «Ты — Суперстар!» и «Суперстар! Возвращение» на канале НТВ, «Один в один!», «Маска», а также в программах «Звёзды сошлись», AGENTSHOW с Настей Ивлеевой и «Что было дальше?».

Что касается доходов, они были совсем невелики после возвращения.

«Если еще три-четыре года назад артист ездил выступать и за 300, 200, 150 тысяч рублей, сейчас его гонорар уже 2–2,5 млн рублей», — цитирует концертного директора артиста Сергея Лаврова издание news.ru.

В свои 50 лет Александр Медведев по-прежнему ни разу не был в браке и не обзавелся детьми. При этом артист все еще надеется встретить свою любовь.

«Говорят, мужику 50 — только начинается жизнь. Хочется очень в это верить. Я в это верю. Детки — нет. Приемные — тоже нет. Я живу для тех людей, которые мне хлопают. Это главный наркотик в нашей жизни», — говорит Шура про свою личную жизнь.

Сегодня артист, пусть и не вернулся к былой популярности, но все же является заметной фигурой в шоу-бизнесе. В 2025 году он выпустил композицию «Ритмобой» в соавторстве с Антоном Самойловым и стал участником скетч-шоу Марины Кравец и Демиса Карибидиса. Артист активно выступает на телевидении, дает сольные концерты и продолжает радовать поклонников новыми песнями.

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*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
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