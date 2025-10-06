Соседов предложил отправить протеже Киркорова на «Интервидение» в костюме курицы
Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал информацию о возможном участии Маргариты Овсянниковой в конкурсе «Интервидение» в 2026 году. Его слова приводит «Абзац».
Сергей Соседов высказал мнение, что кандидатуру Овсянниковой уместно рассматривать только в юмористическом ключе.
«Может быть, её и можно отправить в качестве юмористической участницы «Интервидения». В образе курицы или королевы Марго. Есть над чем подумать. Но, естественно, только сквозь призму юмора», — заявил он.Критик подчеркнул, что обсуждать эту кандидатуру всерьёз нельзя, поскольку ситуация выглядит смехотворно.
