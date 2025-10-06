Соседов предложил отправить протеже Киркорова на «Интервидение» в костюме курицы

06 октября 2025, 16:17

Соседов высказался о кандидатуре Маргариты Овсянниковой для «Интервидения»

Маргарита Овсянникова (Фото: Telegram @Mmmargaaret)

Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал информацию о возможном участии Маргариты Овсянниковой в конкурсе «Интервидение» в 2026 году. Его слова приводит «Абзац».





Сергей Соседов высказал мнение, что кандидатуру Овсянниковой уместно рассматривать только в юмористическом ключе.

«Может быть, её и можно отправить в качестве юмористической участницы «Интервидения». В образе курицы или королевы Марго. Есть над чем подумать. Но, естественно, только сквозь призму юмора», — заявил он.