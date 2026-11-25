25 ноября 2026, 13:48

Никита Джигурда повторно попал в реанимацию после временного улучшения

Никита Джигурда (Фото: кадр из шоу «Форт. Возвращение легенды»)

Фигуристка Марина Анисина сообщила в личном блоге о повторной госпитализации своего мужа Никиты Джигурды в реанимацию.





Несмотря на первоначальные улучшения, артисту, который находится в московской больнице имени Боткина, снова понадобилась помощь реаниматологов.



Анисина призналась, что продолжает молиться за здоровье мужа. Спортсменка надеялась, что Джигурде становится лучше, однако ситуация вновь осложнилась.

«Здоровья тебе, Никитос! Вчера Никиту перевели в палату, а сегодня опять в реанимацию. Люблю тебя. Молимся», — написала Марина.