«Молимся»: Стало известно о повторном переводе Никиты Джигурды в реанимацию
Никита Джигурда повторно попал в реанимацию после временного улучшения
Фигуристка Марина Анисина сообщила в личном блоге о повторной госпитализации своего мужа Никиты Джигурды в реанимацию.
Несмотря на первоначальные улучшения, артисту, который находится в московской больнице имени Боткина, снова понадобилась помощь реаниматологов.
Анисина призналась, что продолжает молиться за здоровье мужа. Спортсменка надеялась, что Джигурде становится лучше, однако ситуация вновь осложнилась.
«Здоровья тебе, Никитос! Вчера Никиту перевели в палату, а сегодня опять в реанимацию. Люблю тебя. Молимся», — написала Марина.Напомним, проблемы со здоровьем у 64-летнего артиста начались 23 ноября. У Джигурды резко упало давление, после чего произошёл сердечный приступ.