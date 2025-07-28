«У него нет и не будет женщины лучше меня»: Анастасия Волочкова эмоционально высказалась о свадьбе Прохора Шаляпина

28 июля 2025, 13:00

Волочкова назвала себя лучшей женщиной Шаляпина после его свадьбы

Прохор Шаляпин (фото: Telegram @aChaliapin)

Анастасия Волочкова высказалась о свадьбе своего близкого друга Прохора Шаляпина. В реалити-шоу «Свадьба вслепую» балерина заявила, что новая избранница не подходит певцу, и назвала себя «лучшей женщиной» в его жизни.





Известный бурной личной жизнью шоумен сыграл свадьбу в рамках проекта «Свадьба вслепую». Невестой Шаляпина стала 37-летняя телеведущая Ольга Вашурина. По правилам шоу, незнакомые друг другу люди связывают себя узами брака и проводят вместе неделю, чтобы затем принять решение о дальнейшем развитии отношений. В эфире пара обменялась кольцами и поцеловалась.



Шаляпин и Вашурина провели вместе неделю. За это время девушка познакомила новоиспечённого мужа с дочерью, а тот в свою очередь представил избранницу маме и Анастасии Волочковой. Последняя открыто заявила, что не одобрила выбор друга.





«У меня было ощущение, что рядом с ним какой-то аниматор. Я не могла поверить, что это может быть женщина Прохора. Нас связывает много сокровенных моментов, и эмоционально у меня ощущение, что Прохор мой человек. И когда появляется другая женщина, мне это неприятно. Лучше меня у него никогда женщины не было, нет и не будет. Мы самая красивая пара. С Ольгой они немножко диссонируют. И если завтра они примут решение не быть вместе, то Прохор окажется у меня в бане!», – заявила Волочкова.