«Дымится в штанах»: Психолог раскрыла истинную причину развода Галустяна с женой

Виктория Штефанец (Галустян) и Михаил Галустян (Фото: Инстаграм* @victoriagalustyan)
Вокруг развода Михаила Галустяна и Виктории Штефанец много разговоров. Кто-то утверждает, что причиной является скука в паре после 17 лет брака, а кто-то утверждает, что причины в постоянных изменах комика.
Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» предположила, что развод Галустяна с женой произошел по причине окончания первой любви и нежности.
По ее словам, семья превратилась в звездных москвичей, которые прошли огромный путь «сквозь кровь, пот, слезы, и непримиримые конфликты и споры».
Она добавила, что сексуальность мужчин устроена цинично — на пресловутой новизне, а не на благодарности, как хочется женщинам.
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«Михаил с Викторией буквально со школьной скамьи, со студенчества. Это прекрасный студенческий брак, который всегда закладывается острым сексуальным контекстом. Это первая любовь, история про нежность, про все первое», — сказала эксперт.
По ее словам, семья превратилась в звездных москвичей, которые прошли огромный путь «сквозь кровь, пот, слезы, и непримиримые конфликты и споры».
«Конечно, у Галустяна возникла такая звёздная истерия: оказывается, кроме Виктории, все остальные женщины на все согласны. И это абсолютное мужское сумасшествие, которое совпало с кризисом возраста, где у мужчины дымится в штанах, при этом у него есть деньги и возможности. Он просто сошел с ума. Если через пару лет он будет качать в колыбели нового младенца, то снова почувствует усталость от этого плача, от непонимания новой женщиной и вспомнит свою бывшую жену», — объяснила психолог.
Она добавила, что сексуальность мужчин устроена цинично — на пресловутой новизне, а не на благодарности, как хочется женщинам.
«Сексуальное влечение направлено на новое тело. Так примитивно устроен мужчина, у которого задача репродуктивность, а не сохранение семьи. Вот такая печальная, грустная история», — заключила Смолярчук.
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Анастасия Панченко