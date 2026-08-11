«Расхлябанно и неуклюже»: Алёна Водонаева высмеяла Клаву Коку за свадебный танец

11 августа 2026, 10:52

Алёна Водонаева раскритиковала свадебный танец Клавы Коки для Димы Масленникова

Алёна Водонаева (Фото: Instagram* @alenavodonaeva)

Алёна Водонаева в своём блоге иронично отозвалась о танце Клавы Коки на свадьбе с Димой Масленниковым.





Телеведущая провела параллель между певицей и персонажем известного сериала и в шутливой форме описала её движения во время выступления перед женихом.

«Она представила, что снимается в сериале «Эйфория», и вальяжной походкой, немного сгорбившись, направилась в сторону своего новоиспечённого мужа. Твёрдой рукой она схватила его за плечо, оттрепала за пиджак и расхлябанно и неуклюже плюхнулась на его колени», — написала модель.