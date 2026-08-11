«Я достигла потолка»: Певица Инстасамка попрощалась с Россией

11 августа 2026, 11:17

Певица Инстасамка объявила об уходе с российского рынка

Дарья Еропкина (Фото: Telegram @instasamkacore)

Певица Инстасамка (настоящее имя — Дарья Еропкина) объявила в своём блоге, что покидает российский рынок.





Артистка заявила, что сейчас перезаписывает хит «Да деньги — да» на английском языке и планирует сделать так со всеми треками. По словам Дарьи, она больше не хочет петь на русском, потому что нацелилась на мировую аудиторию.



Еропкина отметила, что хотела этого ещё в 2022 году, когда уехала в Дубай. Но тогда вышел трек «Да деньги — да», и они с командой вернулись в Москву собирать предложения.

«Мне пора двигаться дальше. В России я достигла своего потолка. У меня было всё: хиты, фиты, клипы, выступления, свой бренд, коллаборации, работа с банком. Абсолютно всё, чего я хотела. У меня были самые крутые контакты с самыми большими гонорарами во всей индустрии. Я уже это прошла», — подчеркнула певица.