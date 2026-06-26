Вадим Галыгин сообщил о пополнении в семье и раскрыл имя малыша
Юморист Вадим Галыгин показал фото новорождённого сына из роддома
Юморист Вадим Галыгин стал отцом в четвёртый раз. Его супруга Ольга Вайнилович родила мальчика, которого назвали Лукой. Об этом стало известно из личного блога артиста.
У пары уже растут двое сыновей — семилетний Иван и четырнадцатилетний Вадим. Кроме того, у артиста есть дочь Таисия от предыдущего брака. Роды прошли 26 июня 2026 года. В этот день супруги опубликовали совместный пост.
«У нас появился ещё один любимый день в году — 26.06.2026. Сегодня родился наш третий сыночек, Галыгин Лука Вадимович. Мы тебя загадали и очень ждали. Спасибо, что выбрал нас», — сообщили счастливые родители.К публикации они приложили снимки из родильного отделения. О том, что семья ждёт пополнения, Ольга Вайнилович рассказала в феврале. Пол будущего ребёнка пара раскрыла на празднике в честь дня рождения жены юмориста.