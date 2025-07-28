Представитель Преснякова раскрыла состояние певца после падения с самоката

28 июля 2025, 17:12

Состояние упавшего с самоката певца Владимира Преснякова уже в норме

Владимир Пресняков (Фото: Телеграм/vladimirpresnyakov)

Не так давно Владимир Пресняков повредил руку и ногу после падения с самоката. Самочувствие 57-летнего артиста описала его представитель Анна Исаева с беседе с aif.ru.





По ее словам, композитор травмировался полторы недели назад, и его состояние уже в норме. Судя по всему, за это время он полностью восстановился.

«Он упал недели полторы назад. Сейчас все нормально», — ответила на вопрос собеседница издания.