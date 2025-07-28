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Представитель Преснякова раскрыла состояние певца после падения с самоката

Состояние упавшего с самоката певца Владимира Преснякова уже в норме
Владимир Пресняков (Фото: Телеграм/vladimirpresnyakov)

Не так давно Владимир Пресняков повредил руку и ногу после падения с самоката. Самочувствие 57-летнего артиста описала его представитель Анна Исаева с беседе с aif.ru.



По ее словам, композитор травмировался полторы недели назад, и его состояние уже в норме. Судя по всему, за это время он полностью восстановился.

«Он упал недели полторы назад. Сейчас все нормально», — ответила на вопрос собеседница издания.
Напомним, звезда эстрады поведал о случившемся в социальных сетях. Он рассказал, что согласился на очередную авантюру детей — решил проехаться вместе с ними на двухколесном транспорте. Однако совместная прогулка обернулась для него травмами. Тем не менее, певец ни о чем не жалеет.
Лидия Пономарева

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