Представитель Преснякова раскрыла состояние певца после падения с самоката
Состояние упавшего с самоката певца Владимира Преснякова уже в норме
Не так давно Владимир Пресняков повредил руку и ногу после падения с самоката. Самочувствие 57-летнего артиста описала его представитель Анна Исаева с беседе с aif.ru.
По ее словам, композитор травмировался полторы недели назад, и его состояние уже в норме. Судя по всему, за это время он полностью восстановился.
«Он упал недели полторы назад. Сейчас все нормально», — ответила на вопрос собеседница издания.Напомним, звезда эстрады поведал о случившемся в социальных сетях. Он рассказал, что согласился на очередную авантюру детей — решил проехаться вместе с ними на двухколесном транспорте. Однако совместная прогулка обернулась для него травмами. Тем не менее, певец ни о чем не жалеет.