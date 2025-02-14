«Проиграл суд!»: Алана Мамаева с радостью объявила о победе над бывшим мужем-футболистом

Алана Мамаева (фото: Telegram @alanamamaeva1)
Пресненский районный суд Москвы отклонил иск 36-летнего футболиста Павла Мамаева к бывшей жене. Алана Мамаева прокомментировала ситуацию.
Телезвезда была замужем дважды. Брак с футболистом Мамаевым продлился восемь лет. За эти годы Алана простила мужу измены и дождалась его из тюрьмы, куда он попал после драки в ресторане. Сейчас у Павла другая семья – супруга Надежда Санько и двое сыновей.
Однако футболист, несмотря на счастливую семейную жизнь, всё не может рассчитаться с бывшей и постоянно забрасывает её судебными исками. Та же в ответ пытается добиться увеличения алиментов. По словам Аланы, бывший супруг выплачивает их общей дочери всего 10 тысяч рублей, что по меркам заработков футболистов небольшая сумма. Однако Мамаев в ответ утверждает, что он безработный.
Спортсмен обвиняет бывшую жену в том, что она необоснованно обогатилась за время совместного проживания. В связи с этим он решил вернуть деньги и подал иск в суд. Однако 14 февраля стало известно, что столичный Пресненский суд отклонил этот иск на 10 миллионов рублей.
Звезда в личном блоге опубликовала эту новость и осталась довольна, что Мамаев проиграл суд. Однако она убеждена, что на этом дело не закончится. Зная своего экс-мужа, она предположила, что он будет подавать апелляцию.
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Однако футболист, несмотря на счастливую семейную жизнь, всё не может рассчитаться с бывшей и постоянно забрасывает её судебными исками. Та же в ответ пытается добиться увеличения алиментов. По словам Аланы, бывший супруг выплачивает их общей дочери всего 10 тысяч рублей, что по меркам заработков футболистов небольшая сумма. Однако Мамаев в ответ утверждает, что он безработный.
Спортсмен обвиняет бывшую жену в том, что она необоснованно обогатилась за время совместного проживания. В связи с этим он решил вернуть деньги и подал иск в суд. Однако 14 февраля стало известно, что столичный Пресненский суд отклонил этот иск на 10 миллионов рублей.
Звезда в личном блоге опубликовала эту новость и осталась довольна, что Мамаев проиграл суд. Однако она убеждена, что на этом дело не закончится. Зная своего экс-мужа, она предположила, что он будет подавать апелляцию.
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Анастасия Чинкова