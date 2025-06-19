«Проклятая роль»: Александр Михайлов чуть не умер

19 июня 2025, 18:58

Александр Михайлов рассказал о роли Грозного, которая погубила пятерых актёров

Александр Михайлов (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Актёр Александр Михайлов рассказал о роли Грозного, которая унесла жизни пятерых коллег и едва не убила его. В беседе с «NEWS.ru» Михайлов поделился историей о своём участии в постановке про Ивана Грозного.





Артист уверен, что спектакль «Смерть царя Иоанна Грозного» обладал разрушительной энергетикой. Александр на собственном опыте убедился в этом, так как исполнил ту самую роль.

«Многие актеры ушли в иной мир после прикосновения к Грозному: Николай Хмелёв, Сергей Боярский, Пётр Мамонов. Евгений Евстигнеев снимался в кино в этой роли. По-моему, не доснялся три дня съёмочных — прихватило сердце. Далее — операция, смерть», — сообщил Михайлов в разговоре с «NEWS.ru».