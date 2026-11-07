«Проклятое шоу»: Украинка грозила взорвать концерт Лободы из-за фальшивого билета
Украинка пригрозила взорвать концерт Светланы Лободы в Словакии из-за поддельного билета. Как сообщает Telegram-канал Mash, правоохранители выдворили фанатку из страны и запретили ей въезд на два года.
35-летняя Алёна М. приехала в Кошице с четырьмя подругами. На входе в Steel Arena выяснилось, что билет, который ей подарили на день рождения, оказался фальшивкой. Компанию пропустили внутрь, а именинница осталась за дверью.
Девушка отправилась заливать горе в ближайший бар. После виски она набрала полицию и на смеси украинского с итальянским пригрозила взорвать певицу вместе с её «проклятым шоу». Экстренные службы приехали на арену, но к тому моменту выступление уже закончилось.
Пиротехники осмотрели помещение и не нашли ничего опасного. Алёну задержали — ей грозило до пяти лет тюрьмы, но она признала вину и раскаялась. Лжеминёршу отправили в Италию, где она легально живёт и работает уже четыре с половиной года.
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