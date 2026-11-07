«Проклятое шоу»: Украинка грозила взорвать концерт Лободы из-за фальшивого билета

07 ноября 2026, 16:07

Украинка пригрозила взорвать концерт Лободы в Словакии из-за поддельного билета

Светлана Лобода (Фото: Instagram* @lobodaofficial)

Украинка пригрозила взорвать концерт Светланы Лободы в Словакии из-за поддельного билета. Как сообщает Telegram-канал Mash, правоохранители выдворили фанатку из страны и запретили ей въезд на два года.