«Оградим»: Сын Бари Алибасова решил скрыть от отца смерть Федосеевой-Шукшиной

07 ноября 2026, 15:51

Сын Бари Алибасова сообщил, что не скажет отцу о смерти Федосеевой-Шукшиной

Бари Алибасов (Фото: Instagram* @alibasov_nana)

Сын Бари Алибасова Бари-младший сообщил, что отец не узнает о смерти Лидии Федосеевой-Шукшиной, с которой он состоял в отношениях чуть менее трёх лет. Его слова приводит «СтарХит».





По словам наследника продюсера, эта новость станет для отца слишком тяжёлым ударом, поэтому близкие решили оградить его от известия.

«Говорить о том, что Лидии Николаевны не стало, не буду — чтобы лишний раз не травмировать его. Давайте оградим его от этого момента», — поделился Алибасов-младший.

«Папа её любил, поддерживал, и вряд ли он узнает обо всём случившемся. Пусть он думает, что она с ним до конца жизни...» — резюмировал он.