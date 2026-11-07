«Оградим»: Сын Бари Алибасова решил скрыть от отца смерть Федосеевой-Шукшиной
Сын Бари Алибасова сообщил, что не скажет отцу о смерти Федосеевой-Шукшиной
Сын Бари Алибасова Бари-младший сообщил, что отец не узнает о смерти Лидии Федосеевой-Шукшиной, с которой он состоял в отношениях чуть менее трёх лет. Его слова приводит «СтарХит».
По словам наследника продюсера, эта новость станет для отца слишком тяжёлым ударом, поэтому близкие решили оградить его от известия.
«Говорить о том, что Лидии Николаевны не стало, не буду — чтобы лишний раз не травмировать его. Давайте оградим его от этого момента», — поделился Алибасов-младший.Он отметил, что дружба Бари Каримовича и Лидии Николаевны длилась более 20 лет и отец называл актрису своим другом. Сам сын музыканта поблагодарил артистку за то, что она вдохновляла отца и оставалась для него опорой, и пожелал её семье мира и гармонии.
«Папа её любил, поддерживал, и вряд ли он узнает обо всём случившемся. Пусть он думает, что она с ним до конца жизни...» — резюмировал он.Лидия Федосеева-Шукшина умерла 7 ноября в возрасте 88 лет. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.