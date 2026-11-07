«Резервы не бесконечны»: Дочь Федосеевой-Шукшиной высказалась о смерти матери
Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга прокомментировала смерть матери
Дочь народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга прокомментировала новость о смерти матери.
В разговоре с Super родственница Лидии Николаевны отметила, что в пожилом возрасте организму не хватает сил бороться за жизнь.
«В основном всегда врачи говорили, что это возраст и резервы организма не бесконечны, можно было бороться и бороться, если бы человек был бы помоложе, более молодой, а здесь, к сожалению... к сожалению... По поводу прощания пока нет информации, чуть-чуть позже всё сообщим», — рассказала Ольга.Лидия Федосеева-Шукшина умерла в возрасте 88 лет. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.