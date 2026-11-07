«Никого не остаётся»: Светлана Немоляева высказалась о смерти Федосеевой-Шукшиной
Актриса Светлана Немоляева назвала Федосееву-Шукшину замечательной актрисой
Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева назвала Лидию Федосееву-Шукшину замечательной актрисой.
В беседе с NEWS.ru Светлана Владимировна заявила, что умершая звезда обладала всеми качествами, которые нужны для правдивой игры.
«Могу сказать только одно, что у неё был гениальный муж Василий Шукшин. Она была сама замечательной артисткой в своём плане, характере, внешности, образе, который она несла на экран. Она была всегда очень правдива, очень естественна. Поколение уходит, никого не остаётся, и её не стало. Пусть земля ей будет пухом и царство ей небесное. Она была действительно очень хорошей актрисой», — подчеркнула Немоляева.Ранее дочь Федосеевой-Шукшиной Ольга сообщила, что народную артистку РСФСР могут похоронить на Новодевичьем кладбище рядом с супругом. По её словам, дата и время церемонии прощания пока неизвестны.