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«Никого не остаётся»: Светлана Немоляева высказалась о смерти Федосеевой-Шукшиной

Актриса Светлана Немоляева назвала Федосееву-Шукшину замечательной актрисой
Светлана Немоляева (Фото: кадр из сериала «Московский роман»)

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева назвала Лидию Федосееву-Шукшину замечательной актрисой.



В беседе с NEWS.ru Светлана Владимировна заявила, что умершая звезда обладала всеми качествами, которые нужны для правдивой игры.

«Могу сказать только одно, что у неё был гениальный муж Василий Шукшин. Она была сама замечательной артисткой в своём плане, характере, внешности, образе, который она несла на экран. Она была всегда очень правдива, очень естественна. Поколение уходит, никого не остаётся, и её не стало. Пусть земля ей будет пухом и царство ей небесное. Она была действительно очень хорошей актрисой», — подчеркнула Немоляева.
Ранее дочь Федосеевой-Шукшиной Ольга сообщила, что народную артистку РСФСР могут похоронить на Новодевичьем кладбище рядом с супругом. По её словам, дата и время церемонии прощания пока неизвестны.
Ольга Щелокова

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