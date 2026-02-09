Рэпера-иноагента Oxxxymiron* заочно арестовали

09 февраля 2026, 11:26

Суд Петербурга заочно арестовал рэпера-иноагента Oxxxymiron*

Мирон Федоров (Oxxxymiron)* (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга заочно избрал меру пресечения рэперу Oxxxymiron* (Мирон Федоров). Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева в своем телеграм-канале.





Федорова арестовали на два месяца. Срок начнет исчисляться с момента его задержания в России либо экстрадиции. Защита просила суд отказать в удовлетворении ходатайства, отмечая, что артист не присутствует на заседании и, вероятно, не знает о возбуждении против него уголовного дела, указала Лебедева.



Рэперу вменяют нарушение порядка деятельности иностранного агента, совершенное лицом, ранее уже привлекавшимся к административной ответственности по этой статье. По словам Лебедевой, исполнитель находится в розыске с мая 2024 года.





«До настоящего времени местонахождение Федорова не установлено, он умышленно скрывается от органов следствия», — резюмировала она.