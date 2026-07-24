Прокуратура попросила суд отправить блогера Лерчек под домашний арест
Гособвинение намерено настаивать на возобновлении судебного процесса по делу блогера Валерии Чекалиной, известной под псевдонимом Лерчек. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
По данным источника, сотрудники надзорного органа обратились в районный суд Москвы с просьбой изменить меру пресечения для Лерчек с запрета определённых действий на домашний арест. Причиной такого обращения стало нарушение обвиняемой ранее установленных ограничений: она уехала на несколько дней из Москвы в Санкт-Петербург.
Правоохранительные органы также сообщили, что у Лерчек на текущий момент находится её ранее изъятый заграничный паспорт. По их мнению, это создаёт угрозу её возможного побега за границу, что может затруднить ход следствия.
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