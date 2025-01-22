Стало известно, с кем живет 15-летняя дочь Добровольской после ее смерти

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Дочери Евгении Добровольской Анастасии всего 15 лет. После смерти матери ее забрал к себе отец кинооператор Дмитрий Мананников, пишет «7Дней.ру».
Оказывается, Мананников забрал дочь к себе почти сразу, как Добровольская начала лечиться от рака. Сейчас она продолжает жить с ним.
Девочка страдает болезнью Пертеса, которая может привести к некрозу тазобедренного сустава. Однако врачам удалось добиться стабильной ремиссии — сейчас дочь актрисы ведет полноценный образ жизни и не нуждается в дополнительном лечении.
Добровольская развелась с Мананниковым в 2022 году.
Трое взрослых сыновей Добровольской начали жить самостоятельно еще до того, как их матери поставили старшный диагноз.
В конце 2023 года актрису госпитализировали. В ходе обследования у неё была выявлена агрессивная форма онкологии желудка с подкожными метастазами и метастазами в мозг. Добровольская прошла шесть курсов химиотерапии, но болезнь была обнаружена на той стадии, когда лечению уже не поддавалась.
В декабре артистку поместили в центр паллиативной помощи, где 26 числа она встретила своё 60-летие. 10 января Евгении Добровольской не стало.
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Девочка страдает болезнью Пертеса, которая может привести к некрозу тазобедренного сустава. Однако врачам удалось добиться стабильной ремиссии — сейчас дочь актрисы ведет полноценный образ жизни и не нуждается в дополнительном лечении.
Добровольская развелась с Мананниковым в 2022 году.
Трое взрослых сыновей Добровольской начали жить самостоятельно еще до того, как их матери поставили старшный диагноз.
В конце 2023 года актрису госпитализировали. В ходе обследования у неё была выявлена агрессивная форма онкологии желудка с подкожными метастазами и метастазами в мозг. Добровольская прошла шесть курсов химиотерапии, но болезнь была обнаружена на той стадии, когда лечению уже не поддавалась.
В декабре артистку поместили в центр паллиативной помощи, где 26 числа она встретила своё 60-летие. 10 января Евгении Добровольской не стало.
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«Наследственное»: Врач рассказал про страшный диагноз дочери Добровольской
Элина Позднякова