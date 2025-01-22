«Провожали закат»: бывший муж Нелли Ермолаевой отдыхает за границей с блондинкой

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В конце 2024 стало известно о разрыве звезды «Дома-2» Нелли Ермолаевой с супругом Алексеем Смагажевским, о чем он объявил лично, когда девушка афишировать проблемы в семье не хотела.
В декабре Смагажевский в статусе свободного мужчины улетел в одну из стран Азии и сконцентрировался на спорте и онлайн-коучинге. 22 января мужчина опубликовал в соцсети фотографию и похвастался романтической прогулкой по пляжу с блондинкой.
Какие отношения связывают мужчину с блондинкой пока не ясно.
Сама Нелли уверена, что супруг просто использовал ее ради продвижения собственных онлайн-продуктов. Поклонники очень удивились расставанию пары, ведь совсем недавно они собирались переехать в роскошный дом, который обошелся супругам в 40 миллионов рублей. Нелли и Алексей поженились летом 2023 года.
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Алексей Смагажевский (Фото: соцсети)
«Вечером прилетела подруга из Москвы, и мы провожали закат», — подписал пост Смагажевский.
Какие отношения связывают мужчину с блондинкой пока не ясно.
Сама Нелли уверена, что супруг просто использовал ее ради продвижения собственных онлайн-продуктов. Поклонники очень удивились расставанию пары, ведь совсем недавно они собирались переехать в роскошный дом, который обошелся супругам в 40 миллионов рублей. Нелли и Алексей поженились летом 2023 года.
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Элина Позднякова