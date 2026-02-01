Стало известно, сколько мог стоить контракт Авроры Кибы с Григорием Лепсом

01 февраля 2026, 07:27

Григорий Лепс и Аврора Киба (Фото: Telegram @gvleps_official)

Продюсер Леонид Дзюник заявил, что отношения Григория Лепса и Авроры Кибы являлись фикцией и пиар-ходом. Об этом сообщает издание «Телепрограмма».





Дзюник отметил, что с самого начала не верил в искренность этого романа.

«Я ещё, когда только это произошло, сказал, что это всё туфта, это всё пиар исключительный», — пояснил он.