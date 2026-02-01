Стало известно, сколько мог стоить контракт Авроры Кибы с Григорием Лепсом
Продюсер Леонид Дзюник заявил, что отношения Григория Лепса и Авроры Кибы являлись фикцией и пиар-ходом. Об этом сообщает издание «Телепрограмма».
Дзюник отметил, что с самого начала не верил в искренность этого романа.
«Я ещё, когда только это произошло, сказал, что это всё туфта, это всё пиар исключительный», — пояснил он.По мнению продюсера, артисту уровня Лепса такой пиар не нужен, поэтому певец, скорее всего, преследовал финансовые цели. Однако Дзюник не видит в этом особого результата.
Он предположил, что контракт, по которому Аврора сопровождала музыканта, мог обойтись её семье в 15–20 миллионов рублей. Эксперт считает эти инвестиции неоправданными. У Авроры Кибы в соцсетях всего около 30 тысяч подписчиков, поэтому Дзюник оценивает проект как провальный.
Ранее Аврора Киба рассказала о планах на будущее после расставания с Григорием Лепсом.