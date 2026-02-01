Достижения.рф

Стало известно, сколько мог стоить контракт Авроры Кибы с Григорием Лепсом

Григорий Лепс и Аврора Киба (Фото: Telegram @gvleps_official)

Продюсер Леонид Дзюник заявил, что отношения Григория Лепса и Авроры Кибы являлись фикцией и пиар-ходом. Об этом сообщает издание «Телепрограмма».



Дзюник отметил, что с самого начала не верил в искренность этого романа.

«Я ещё, когда только это произошло, сказал, что это всё туфта, это всё пиар исключительный», — пояснил он.
По мнению продюсера, артисту уровня Лепса такой пиар не нужен, поэтому певец, скорее всего, преследовал финансовые цели. Однако Дзюник не видит в этом особого результата.

Он предположил, что контракт, по которому Аврора сопровождала музыканта, мог обойтись её семье в 15–20 миллионов рублей. Эксперт считает эти инвестиции неоправданными. У Авроры Кибы в соцсетях всего около 30 тысяч подписчиков, поэтому Дзюник оценивает проект как провальный.

Ранее Аврора Киба рассказала о планах на будущее после расставания с Григорием Лепсом.
Ольга Щелокова

