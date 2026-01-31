Константин Богомолов отреагировал на требования убрать его из Школы‑студии МХАТ
Режиссёр Константин Богомолов высказался о коллективных обращениях и позиции художника.
В интервью телеканалу «Москва 24» Богомолов заявил, что не поддерживает практику массовых обращений и коллективных протестов.
«Терпеть не могу коллективные иски, хоровое пение и прочее. Коллективные письма я не подписываю, в толпе стараюсь не ходить. По молодости кажется, что это круто, энергия. А со временем понимаешь, что совсем не круто», — сказал он.Сценарист подчеркнул, что уважает людей, которые отстаивают собственное мнение, даже если оно идёт против мнения большинства. Он придерживается аналогичного принципа. По его словам, режиссёр должен сохранять независимость суждений.
«Если тебе что‑то не кажется верным, но это массовое помешательство, нет ничего страшного сказать «нет», — пояснил Константин.Ранее Константин Эрнст поддержал назначение Богомолова.