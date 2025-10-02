Пропагандирующий ЗОЖ рэпер TRUEтень впал в кому после передозировки веществами
Рэпер Тарас Мехряков, известный под сценическим именем TRUEтень, оказался в больнице в тяжелом состоянии после передозировки веществами. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Как оказалось, 25 сентября артиста экстренно госпитализировали и перевели в кому. Сутки он провел на аппарате искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Представители рэпера подтвердили, что в связи с его состоянием отменены концерты в Смоленске, Брянске, Орле, а также запланированное выступление в Ростове.
TRUEтень в своих текстах призывает слушателей следовать ЗОЖ и бороться с наркотиками. В настоящее время врачи стабилизировали состояние музыканта, и он был переведен в реабилитационный центр для дальнейшего лечения.
