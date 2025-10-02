Девушка Гуфа зарабатывает выступлениями перед криминальными авторитетами
Новая избранница рэпера Гуфа, 36-летняя Вероника Нестерова строит свою музыкальную карьеру в среде тверских шансонье и криминальных авторитетов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Как оказалось, девушка близка к бывшему вору в законе Саше Северу и регулярно поет свои песни перед зеками и членами криминального мира. Известно, что Вероника выступала с благотворительными концертами в исправительных учреждениях, в том числе в новосибирской колонии.
Ранее она пыталась себя реализовать в других сферах: с 2017 по 2020 год занималась арендой недвижимости в Ханты-Мансийском округе. После этого Нестерова начала сниматься в массовках и музыкальных клипах, участвовала в конкурсах красоты «Царица России Москва» и «Миссис земной шар» в Китае. В итоге она нашла себя в жанре шансона, тесно связавшись с криминальной тусовкой.
