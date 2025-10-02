Девушка Гуфа зарабатывает выступлениями перед криминальными авторитетами

02 октября 2025, 16:04

Фото: iStock/cookelma

Новая избранница рэпера Гуфа, 36-летняя Вероника Нестерова строит свою музыкальную карьеру в среде тверских шансонье и криминальных авторитетов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.