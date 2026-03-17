Юрист оценил шансы Долиной вернуть деньги после мошенников

Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Певица Лариса Долина, ставшая жертвой мошенников при продаже московской квартиры, практически не имеет шансов вернуть похищенные средства через суд. Такое мнение высказал ипотечный брокер и юрист Дмитрий Кваша.



По его словам, задержанные участники схемы, вероятно, не являются ключевыми фигурантами преступления. Многие из них могли действовать вслепую и не понимать, что участвуют в крупной афере, а значит, не получали основной выгоды.

Эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей отметил, что требовать компенсацию именно с них — сомнительная стратегия, поскольку настоящие организаторы остаются вне досягаемости. В таком случае, по его оценке, максимум, на что может рассчитывать Долина, — это ограниченные выплаты, не покрывающие ущерб.

Кваша также предупредил о возможных репутационных рисках для артистки. По его мнению, подобные судебные иски могут негативно сказаться на общественном восприятии и не принесут реального результата. Юрист выразил сомнение, что иск певицы будет удовлетворен судом.

Иван Мусатов

