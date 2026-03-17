Юрист оценил шансы Долиной вернуть деньги после мошенников
Певица Лариса Долина, ставшая жертвой мошенников при продаже московской квартиры, практически не имеет шансов вернуть похищенные средства через суд. Такое мнение высказал ипотечный брокер и юрист Дмитрий Кваша.
По его словам, задержанные участники схемы, вероятно, не являются ключевыми фигурантами преступления. Многие из них могли действовать вслепую и не понимать, что участвуют в крупной афере, а значит, не получали основной выгоды.
Эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей отметил, что требовать компенсацию именно с них — сомнительная стратегия, поскольку настоящие организаторы остаются вне досягаемости. В таком случае, по его оценке, максимум, на что может рассчитывать Долина, — это ограниченные выплаты, не покрывающие ущерб.
Кваша также предупредил о возможных репутационных рисках для артистки. По его мнению, подобные судебные иски могут негативно сказаться на общественном восприятии и не принесут реального результата. Юрист выразил сомнение, что иск певицы будет удовлетворен судом.
