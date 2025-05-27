Пропавший с радаров Константин Меладзе попал на видео

Константин Меладзе (Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)
Одна из участниц группы «ВИА Гра» Ульяна Синецкая выложила в соцсетях кадры с продюсером Константином Меладзе. Мужчина почти не попадает в поле зрения прессы с 2022 года, ведя затворнический образ жизни.
На опубликованном видео Меладзе запечатлен в звукозаписывающей студии, где исполнительница записывала вокальную партию для последней композиции группы под названием Galileo. Продюсер внимательно смотрел за процессом, будучи одетым во все черное.
Фото: Instagram*/sinetskayaulyana
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*Запрещен в РФ
Фото: Instagram*/sinetskayaulyana
«Петь тебе хорошо надо», — говорит Меладзе на видео.Когда песня вышла, и шоумен закрыл проект, особо отметив свою экс-супругу Веру Брежневу. Не остались без внимания и другие участницы.
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*Запрещен в РФ
Никита Кротов