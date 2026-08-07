«Кто понял, тот понял»: Билан впервые высказался о провале подиума на концерте

07 августа 2026, 12:16

Дима Билан прокомментировал критику своего скандального шоу «Твой №1»

Дима Билан (Фото: Telegram @bilanofficial)

Заслуженный артист России Дима Билан обратился к поклонникам на фоне критики, вызванной его новым шоу «Твой №1». Артист опубликовал соответствующий пост в своём блоге.





Премьера концертной программы собрала 35 тысяч зрителей. Организаторы установили в центре стадиона интерактивный подиум высотой шесть метров, однако происходящее на нём оказалось невидимым для гостей из фан-зоны и с танцпола.



В публикации певец признался слушателям в любви «несмотря ни на что». Билан подчеркнул, что дискуссии с фанатами помогают ему оставаться в центре творческих экспериментов и поиска.

«Поиска смыслов, возможностей и глубин. Кто понял, тот понял», — пояснил он.