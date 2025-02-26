Пророчество Бузовой сбылось: проект Тарасова потерпел крах

Дмитрий Тарасов (фото: Telegram @tarasovdima23)
Дмитрий Тарасов после завершения спортивной карьеры не ушёл из футбола, а создал команду в медийной лиге вместе с другом, рэпером T-killah. Они пытались развивать проект, но за прошедшие три года только ушли в минус.
Выяснилось, что дело бывшего супруга Ольги Бузовой терпит крах – никто не хочет его финансировать, а расходы при этом продолжают расти. Вероятнее всего, Тарасову придётся распустить команду.
Напомним, что на старте у бывшего игрока «Локомотива» были большие амбиции. Он даже пригласил для пиара клуба Бузову, заявив, что готов оставить все обиды в прошлом и сотрудничать. Но певица резко отказала ему, а заодно предрекла проекту неудачу.
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Напомним, что на старте у бывшего игрока «Локомотива» были большие амбиции. Он даже пригласил для пиара клуба Бузову, заявив, что готов оставить все обиды в прошлом и сотрудничать. Но певица резко отказала ему, а заодно предрекла проекту неудачу.
«В моём графике, в моём сердце и в моей жизни – нет места для тебя. Я прошу тебя прекратить использовать моё имя в качестве пиара своих (вызывающих огромное сомнение) проектов. Я понимаю и осознаю (как и вся страна), что я – единственное, что ты можешь использовать в качестве поддерживания себя в информационном пространстве. Я советую тебе обратить внимание на свою жену и детей и использовать в пиаре своих продуктов и себя – свою семью», – заявила тогда исполнительница хита «Мало половин».Читайте также:
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Анастасия Чинкова