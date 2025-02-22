Сын Дмитрия Тарасова проболтался, что папа бывает с ним строг: «Дал по жопе»

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко с детьми (фото: Instagram* kostenko.94)
Футболист Дмитрий Тарасов и его супруга Анастасия Костенко воспитывают четверых детей. В своих соцсетях они транслируют любовь и взаимопонимание. Но так ли это на самом деле?
Многие пользователи обвиняют семью в игре на публику, поскольку пара демонстрирует только идеальные кадры, в том числе с детьми, которым в силу возраста не свойственно вести себя исключительно прилежно.
Но всё же Костенко и Тарасов внимательно относятся к воспитанию и развитию детей. Дочери Милана и Ева сами изъявили желание заниматься художественной гимнастикой. Родители поначалу были против, понимая, как жесток мир большого спорта, но всё же согласились на уговоры девочек. К слову, Милана и Ева делают большие успехи – они уже ездили на международные соревнования, где заняли призовые места.
Сын Лёша с недавнего времени начал заниматься футболом. Дмитрий много времени уделяет воспитанию сына, однако недавно мальчик проболтался о не самом хорошем методе, к которому, судя по всему, прибегает его отец.
В преддверии Дня защитника Отечества Лёша принёс из детсада поделку для папы – разукрашенный галстук с ответами на вопросы.
Неизвестно, действительно ли в семье практикуются такие методы воспитания или Лёша просто так сказал это. Но, ни для кого не секрет, что дыма без огня не бывает.
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Но всё же Костенко и Тарасов внимательно относятся к воспитанию и развитию детей. Дочери Милана и Ева сами изъявили желание заниматься художественной гимнастикой. Родители поначалу были против, понимая, как жесток мир большого спорта, но всё же согласились на уговоры девочек. К слову, Милана и Ева делают большие успехи – они уже ездили на международные соревнования, где заняли призовые места.
Сын Лёша с недавнего времени начал заниматься футболом. Дмитрий много времени уделяет воспитанию сына, однако недавно мальчик проболтался о не самом хорошем методе, к которому, судя по всему, прибегает его отец.
В преддверии Дня защитника Отечества Лёша принёс из детсада поделку для папы – разукрашенный галстук с ответами на вопросы.
«Давай вместе прочитаем, что здесь написано. Моего папу зовут Дима. Мой папа любит играть. И у моего папы хорошо получается… Что ты ответил? Кушать? Нам было весело с папой, когда мы играли. Мне нравится, когда мы с папой считаем деньги. Я люблю моего папу, потому что мы друзья», – прочёл Дмитрий.Тарасов поспешил похвалить сына, но в ответ мальчик заявил: «Мне папа дал по жопе». Дмитрий и Анастасия засмеялись и не стали акцентировать на этом внимание.
Неизвестно, действительно ли в семье практикуются такие методы воспитания или Лёша просто так сказал это. Но, ни для кого не секрет, что дыма без огня не бывает.
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Анастасия Чинкова