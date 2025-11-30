Певица Нюша удивила поклонников откровенным нарядом

Достижения.рф

Певица Нюша (настоящее имя — Анна Шурочкина) опубликовала в личном блоге новый впечатляющий снимок.



На фотографии артистка демонстрирует фигуру в полупрозрачном чёрном топе. 35-летняя звезда выбрала для образа предмет гардероба с длинными рукавами. Она сочетает его с ультракороткими шортами. Украшениями служат блестящие серьги и массивное кольцо.

Причёска Анны представляет собой собранный пучок. Несколько прядей она оставила распущенными у лица. Макияж певицы включает в себя графичные черные стрелки. Губы звезда подчеркнула помадой нюдового оттенка.

Ранее певица Нюша анонсировала выход новой песни и двух клипов.

