Юлия Ковальчук показала романтические снимки с Чумаковым в честь 13-летия их свадьбы
Певица Юлия Ковальчук трогательно обратилась к супругу Алексею Чумакову в день годовщины их свадьбы. Она также поделилась с подписчиками подборкой романтических фото — их можно найти в личном блоге звезды.
Вчера Ковальчук и Чумаков отметили 13-летие супружеской жизни. Знаменитости познакомились еще в 2003 году, но очень долго присматривались друг к другу. Отношения вспыхнули через несколько лет, но узаконивать их пара не спешила — свадьбу сыграли лишь в октябре 2013 года.
В начале совместной жизни Ковальчук сильно ревновала мужа, что едва ли не привело пару к разводу. Однако сейчас она полностью доверяет супругу и не представляет совместной жизни с Чумаковым без полной уверенности в нем.
Новый пост в блоге певицы сопровождался теплым музыкальным видео, которое состояло из архивных кадров. На кадрах Алексей и Юлия обнимаются, целуются, смеются и явно наслаждаются компанией друг друга.
«Наша «Кружевная свадьба». 13 лет в браке, почти 19 лет вместе и как будто всю жизнь ты рядом. Люблю», — написала Ковальчук.Фанаты стали массово поздравлять супругов в комментариях и желать им счастья. Некоторые обратили внимание, что за долгие годы совместной жизни артисты сохранили искренность чувств.
Напомним, что у Ковальчук и Чумакова есть две дочки — в октябре 2017 года родилась Амелия, а 8 июля 2023 года стало известно о появлении на свет малышки Алисии. Однако в соцсетях пары увидеть девочек можно редко. Звезды предпочитают не показывать лица детей в публичном пространстве.