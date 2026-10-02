Юлия Ковальчук показала романтические снимки с Чумаковым в честь 13-летия их свадьбы

02 октября 2026, 03:04

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук (Фото: Instagram* @juliakovalchuk)

Певица Юлия Ковальчук трогательно обратилась к супругу Алексею Чумакову в день годовщины их свадьбы. Она также поделилась с подписчиками подборкой романтических фото — их можно найти в личном блоге звезды.





Вчера Ковальчук и Чумаков отметили 13-летие супружеской жизни. Знаменитости познакомились еще в 2003 году, но очень долго присматривались друг к другу. Отношения вспыхнули через несколько лет, но узаконивать их пара не спешила — свадьбу сыграли лишь в октябре 2013 года.



Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук (Фото: Instagram* @juliakovalchuk) В начале совместной жизни Ковальчук сильно ревновала мужа, что едва ли не привело пару к разводу. Однако сейчас она полностью доверяет супругу и не представляет совместной жизни с Чумаковым без полной уверенности в нем.



Новый пост в блоге певицы сопровождался теплым музыкальным видео, которое состояло из архивных кадров. На кадрах Алексей и Юлия обнимаются, целуются, смеются и явно наслаждаются компанией друг друга.



«Наша «Кружевная свадьба». 13 лет в браке, почти 19 лет вместе и как будто всю жизнь ты рядом. Люблю», — написала Ковальчук.