Волочкова рассказала о романе с недавно женившимся актером Джимом Керри

02 октября 2026, 05:17

Волочкова обрадовалась новости о свадьбе Джима Керри и вспомнила их старый роман

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова прокомментировала свадьбу 64-летнего американского актера Джима Керри. В беседе с «Известиям» она призналась, что когда-то их связывали романтические отношения, и пожелала легендарному комику счастья.





На момент первой встречи с американским актером балерина состояла в отношениях с предпринимателем Сулейманом Керимовым. Волочкова объяснила, что уже тогда увидела «израненную душу» Керри, и вскоре они начали общаться.



«Мы тогда еще говорили о том, что я не оставлю никогда Россию и Большой театр, а он не оставит Лос‑Анджелес и Голливуд», — добавила она.

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)

«Но это же не значит, что человек будет привязан ко мне на всю жизнь или я к нему», — пояснила она «Известиям».