Волочкова рассказала о романе с недавно женившимся актером Джимом Керри
Волочкова обрадовалась новости о свадьбе Джима Керри и вспомнила их старый роман
Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова прокомментировала свадьбу 64-летнего американского актера Джима Керри. В беседе с «Известиям» она призналась, что когда-то их связывали романтические отношения, и пожелала легендарному комику счастья.
На момент первой встречи с американским актером балерина состояла в отношениях с предпринимателем Сулейманом Керимовым. Волочкова объяснила, что уже тогда увидела «израненную душу» Керри, и вскоре они начали общаться.
«Мы тогда еще говорили о том, что я не оставлю никогда Россию и Большой театр, а он не оставит Лос‑Анджелес и Голливуд», — добавила она.Сейчас балерина уже не поддерживает связь с Керри, однако все еще называет его другом, которого любит. В прошлом актер прилетал в Москву на спектакль Волочковой «Жизель» в Большом театре, и они вместе гуляли по Воробьевым горам, а позже встречались в США, когда их отношения перешли на следующий уровень. Волочкова отметила, что у нее сохранилось множество теплых воспоминаний о том времени.
«Но это же не значит, что человек будет привязан ко мне на всю жизнь или я к нему», — пояснила она «Известиям».Новость о браке Джима Керри c 32-летней актрисой и художницей Мин Ха искренне обрадовала балерину. Она выразила надежду, что этот союз будет основан на любви, радости, доверии и взаимоуважении.