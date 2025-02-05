Любовница Розенбаума и Шуфутинского? От кого беременна 32-летняя Аглая Шиловская, тайный роман с Воронцовым и Устюговым

Аглая Шиловская (Фото: соцсети)
Актриса и певица Аглая Шиловская носит творческую фамилию — её отец Илья был режиссёром, а дедушка — известный Всеволод Шиловский, игравший в таких фильмах, как «Бедная Маша», «Любимая женщина механика Гаврилова», «Влюблён по собственному желанию».
Девушка утверждает, что её фамилия никак не помогла ей в карьере, она сама преодолевает непростой путь. Стоит только вспомнить обрушившиеся на неё недовольные комментарии зрителей, которые не приняли победу Аглаи в шоу «Три аккорда».
Первые роли
Творческие способности Аглаи начали проявляться ещё в раннем возрасте. Уже в три года она стала заниматься в детской музыкальной труппе Бориса Покровского. Спустя год состоялся её дебют на сцене Большого театра: она сыграла дочь барона Каллоандро в оперной постановке «Прекрасная мельничиха».
В 1998 году Шиловская успешно прошла отбор и стала учиться в престижной музыкально-драматической школе «Класс-Центр». Именно там она начала осваивать основы актёрского мастерства, академического и джазового вокала, а также научилась играть на фортепиано и флейте. После окончания девушка решила поступать в Щукинское театральное училище.
Аглая Шиловская (Фото: соцсети)
Успешный дебют юной актрисы мгновенно сделал её популярной и востребованной. В 2011 году Аглая Шиловская исполнила главные роли в популярных сериалах «Моя безумная семья» и «Лекарство для бабушки». Уже в 2012 году она получила приглашение сыграть центрального персонажа в комедийном сериале «Няньки».
Во время работы над сериалом актриса решилась на откровенную фотосъёмку для журнала MAXIM.
Помимо работы в кино, Аглая также выступает и на театральных подмостках. Она исполнила ведущую роль в знаменитом мюзикле «Монте-Кристо», который стал одной из самых посещаемых постановок в Москве. Ещё одной знаковой театральной работой актрисы стала роль княжны Таракановой в мюзикле «Граф Орлов».
Аглая Шиловская (Фото: соцсети)
В 2013 году она завоевала успех благодаря яркому исполнению главной роли в фильме «Апофигей», который стал обладателем Гран-при на Международном ялтинском телекинофоруме.
Летом 2016 года на Московском международном кинофестивале состоялась премьера драмы Сергея Соловьёва «Ке-ды», где Аглая исполнила главную женскую роль. Одним из главных телевизионных событий 2017 года стал показ сериала «Скажи правду», где Аглая тоже сыграла главную роль.
В 2022 году актриса вновь оказалась в центре внимания благодаря сериалу «Столичная штучка», где она перевоплотилась в успешную бизнес-леди, которая была вынуждена адаптироваться к жизни в деревне.
Осенью 2014 года Аглая решила поучаствовать в третьем сезоне шоу «Голос». Однако её выступление на «слепых прослушиваниях» не впечатлило судей – никто к ней не повернулся.
В том же году Шиловская стала участницей программы «Театр эстрады», где её первой задачей стало перевоплощение в Аллу Пугачеву.
В 2015 году актриса участвовала в шоу «Точь-в-точь». Аглае пришлось перевоплотиться в Анне Вески, Дженнифер Лопес, Полину Гагарину, Ани Лорак. В третьем сезоне проекта она вместе с Сати Казановой и Людмилой Соколовой исполнила песню группы «Арабески».
Аглая Шиловская (Фото: соцсети)
В 2019 году Шиловская попробовала себя в роли ведущей: вместе с Дмитрием Нагиевым она вела шестой сезон шоу «Голос. Дети».
В 2011 году межу актёром Иваном Стебуновым и Шиловской завязались отношения. Они познакомились на съёмках фильма «Моя безумная семья», где играли влюблённую пару. Журналисты охотно писали о их будущей свадьбе, однако она так и не состоялась.
Иван Стебунов (Фото: соцсети)
Затем в жизни Аглаи появился новый мужчина — актёр Театра имени Вахтангова Фёдор Воронцов. В тот момент он был на восемь лет старше её и уже имел сына Матвея от предыдущего брака. Их отношения развивались постепенно, и сначала Фёдор избегал серьёзной связи после развода.
К сожалению, счастливое супружество было омрачено смертью отца Фёдора, Михаила Воронцова, который не дожил до свадьбы, но успел благословить их на брак.
О женитьбе поклонники узнали только через полгода, и информация пришла из СМИ, поскольку Аглая долгое время не пользовалась социальными сетями.
Фёдор Воронцов (Фото: соцсети)
В 2019 году ходили слухи о беременности Шиловской, но официального подтверждения рождения ребёнка не было.
В феврале 2021 года актриса пережила большую утрату — ушёл из жизни её отец, Илья Шиловский. Причины его смерти оставались неясными, но близкие полагали, что это было связано с сердечными заболеваниями. Аглая называет себя папиной дочкой и признаётся, что смириться с утратой было крайне тяжело.
На данный момент СМИ пишут о разводе Аглаи Шиловской с Фёдором Воронцовым. По слухам, у актрисы роман с актёром Александром Устюговым. В профиле звезды регулярно появляются фотографии со знаменитостью, но официально свой союз они не подтверждают.
Аглая Шиловская и Александр Устюгов (Фото: соцсети)
С апреля 2023 года Аглая Шиловская вместе с Александром Олешко ведут музыкальное шоу «Две звезды. Отцы и дети».
По данным сайта «Кинопоиск», летом 2025 года выйдет фильм «Плагиатор» с её участием, одним из сценаристов картины значится её отец — Илья Шиловский.
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«Люди в принципе не очень любят радоваться за других, а тут ещё «блатная» девочка. Со временем я, видимо, закалилась и поняла, что так будет всегда, и научилась не слишком обращать на эти уколы внимание. Так что я не плачу, а просто двигаюсь вперёд: снимаюсь в кино, играю в театре, веду телепрограммы и концерты…» — поделилась своими чувствами Шиловская.О её творчестве и личной жизни читайте в материале «Радио 1».
Первые роли
Творческие способности Аглаи начали проявляться ещё в раннем возрасте. Уже в три года она стала заниматься в детской музыкальной труппе Бориса Покровского. Спустя год состоялся её дебют на сцене Большого театра: она сыграла дочь барона Каллоандро в оперной постановке «Прекрасная мельничиха».
В 1998 году Шиловская успешно прошла отбор и стала учиться в престижной музыкально-драматической школе «Класс-Центр». Именно там она начала осваивать основы актёрского мастерства, академического и джазового вокала, а также научилась играть на фортепиано и флейте. После окончания девушка решила поступать в Щукинское театральное училище.
Аглая Шиловская (Фото: соцсети)
«С четырёх лет я шла к тому, чтобы стать актрисой, мечтала об этом. Мой отец, режиссёр и драматург, прекрасно понимал, что моё амплуа — это не характерная, а лирическая героиня. А лирическая героиня не может быть пышкой. Он сказал: "Выбирай, дорогая. Либо мы ищем другую профессию, либо ты будешь худеть"», — вспоминала Шиловская.На большом экране Аглая дебютировала в фильме Станислава Говорухина «…В стиле JAZZ», артистка только окончила первый курс Щукинского училища. Именитый режиссёр доверил девушке одну из главных ролей.
«<…> когда Станислав Сергеевич узнал, что я пою и играю на флейте и на фортепиано, он переписал сценарий, и героиня стала музыкантом», — рассказала актриса.За свою первую работу в кино Аглая была удостоена приза Натальи Гундаревой на фестивале «Московская премьера» за лучшую женскую роль.
Другие киноработы
Успешный дебют юной актрисы мгновенно сделал её популярной и востребованной. В 2011 году Аглая Шиловская исполнила главные роли в популярных сериалах «Моя безумная семья» и «Лекарство для бабушки». Уже в 2012 году она получила приглашение сыграть центрального персонажа в комедийном сериале «Няньки».
Во время работы над сериалом актриса решилась на откровенную фотосъёмку для журнала MAXIM.
Помимо работы в кино, Аглая также выступает и на театральных подмостках. Она исполнила ведущую роль в знаменитом мюзикле «Монте-Кристо», который стал одной из самых посещаемых постановок в Москве. Ещё одной знаковой театральной работой актрисы стала роль княжны Таракановой в мюзикле «Граф Орлов».
Аглая Шиловская (Фото: соцсети)
В 2013 году она завоевала успех благодаря яркому исполнению главной роли в фильме «Апофигей», который стал обладателем Гран-при на Международном ялтинском телекинофоруме.
Летом 2016 года на Московском международном кинофестивале состоялась премьера драмы Сергея Соловьёва «Ке-ды», где Аглая исполнила главную женскую роль. Одним из главных телевизионных событий 2017 года стал показ сериала «Скажи правду», где Аглая тоже сыграла главную роль.
В 2022 году актриса вновь оказалась в центре внимания благодаря сериалу «Столичная штучка», где она перевоплотилась в успешную бизнес-леди, которая была вынуждена адаптироваться к жизни в деревне.
Музыкальная карьера
Осенью 2014 года Аглая решила поучаствовать в третьем сезоне шоу «Голос». Однако её выступление на «слепых прослушиваниях» не впечатлило судей – никто к ней не повернулся.
В том же году Шиловская стала участницей программы «Театр эстрады», где её первой задачей стало перевоплощение в Аллу Пугачеву.
В 2015 году актриса участвовала в шоу «Точь-в-точь». Аглае пришлось перевоплотиться в Анне Вески, Дженнифер Лопес, Полину Гагарину, Ани Лорак. В третьем сезоне проекта она вместе с Сати Казановой и Людмилой Соколовой исполнила песню группы «Арабески».
Аглая Шиловская (Фото: соцсети)
В 2019 году Шиловская попробовала себя в роли ведущей: вместе с Дмитрием Нагиевым она вела шестой сезон шоу «Голос. Дети».
«Как работалось с Нагиевым? Прекрасно! Он поддерживал, помогал, хвалил. Всё было искренне. Для меня главное качество в мужчине — чувство юмора. А Дмитрий в этом мастер. Я благодарна ему, мне с ним было комфортно. Потом я провела ещё одно шоу на Первом канале «Я почти знаменит»», — рассказала актриса в интервью StarHit.В июле 2021 года Аглая приняла участие в шестом сезоне шоу «Три аккорда» и стала победительницей этого проекта, из-за чего подверглась критике.
«Я что, там единственная с громкой фамилией была?! Или я купила Первый канал? Или являюсь любовницей Розенбаума, Новикова, Шуфутинского и Трофимова, причём всех их одновременно?» — удивлялась нападкам зрителей Шиловская.
Личная жизнь
В 2011 году межу актёром Иваном Стебуновым и Шиловской завязались отношения. Они познакомились на съёмках фильма «Моя безумная семья», где играли влюблённую пару. Журналисты охотно писали о их будущей свадьбе, однако она так и не состоялась.
«Мы играли влюблённых, может, между нами был какой-то флирт. Но если Ваня хочет, чтобы это был роман, пусть будет так!» — цитирует слова актрисы портал «78.ru».
Иван Стебунов (Фото: соцсети)
Затем в жизни Аглаи появился новый мужчина — актёр Театра имени Вахтангова Фёдор Воронцов. В тот момент он был на восемь лет старше её и уже имел сына Матвея от предыдущего брака. Их отношения развивались постепенно, и сначала Фёдор избегал серьёзной связи после развода.
«Мы встретились в Щукинском училище. Дружили, собирались одной компанией. Федя мне нравился, но он рано женился, а женатые мужчины для меня табу, я не разрушаю семьи», — рассказывала Аглая.В 2017 году пара сыграла свадьбу. Шиловская тепло приняла Матвея.
К сожалению, счастливое супружество было омрачено смертью отца Фёдора, Михаила Воронцова, который не дожил до свадьбы, но успел благословить их на брак.
О женитьбе поклонники узнали только через полгода, и информация пришла из СМИ, поскольку Аглая долгое время не пользовалась социальными сетями.
«Я бы не смогла жить напоказ. Лучше в парке погуляю, чем пойду на тусовку. Я верующий человек, обращаюсь к Богу», — говорила она.
Фёдор Воронцов (Фото: соцсети)
В 2019 году ходили слухи о беременности Шиловской, но официального подтверждения рождения ребёнка не было.
В феврале 2021 года актриса пережила большую утрату — ушёл из жизни её отец, Илья Шиловский. Причины его смерти оставались неясными, но близкие полагали, что это было связано с сердечными заболеваниями. Аглая называет себя папиной дочкой и признаётся, что смириться с утратой было крайне тяжело.
На данный момент СМИ пишут о разводе Аглаи Шиловской с Фёдором Воронцовым. По слухам, у актрисы роман с актёром Александром Устюговым. В профиле звезды регулярно появляются фотографии со знаменитостью, но официально свой союз они не подтверждают.
Аглая Шиловская и Александр Устюгов (Фото: соцсети)
Как сейчас складывается жизнь Шиловской
С апреля 2023 года Аглая Шиловская вместе с Александром Олешко ведут музыкальное шоу «Две звезды. Отцы и дети».
По данным сайта «Кинопоиск», летом 2025 года выйдет фильм «Плагиатор» с её участием, одним из сценаристов картины значится её отец — Илья Шиловский.
«У меня проблемы с самооценкой — мне не нравится, как я выгляжу на экране, не могу слышать свой голос. Я большая пессимистка. На меня часто находит хандра. <…> В моём договоре есть обязательный пункт — присутствие мамы на съёмках. С мамой я всегда чувствую себя хорошо», — рассказала актриса.
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Анастасия Чубина