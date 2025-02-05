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Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Любовница Розенбаума и Шуфутинского? От кого беременна 32-летняя Аглая Шиловская, тайный роман с Воронцовым и Устюговым

Любовница Розенбаума и Шуфутинского? От кого беременна 32-летняя Аглая Шиловская, тайный роман с Воронцовым и Устюговым

Аглая Шиловская (Фото: соцсети)

Аглая Шиловская (Фото: соцсети)

Актриса и певица Аглая Шиловская носит творческую фамилию — её отец Илья был режиссёром, а дедушка — известный Всеволод Шиловский, игравший в таких фильмах, как «Бедная Маша», «Любимая женщина механика Гаврилова», «Влюблён по собственному желанию».
Девушка утверждает, что её фамилия никак не помогла ей в карьере, она сама преодолевает непростой путь. Стоит только вспомнить обрушившиеся на неё недовольные комментарии зрителей, которые не приняли победу Аглаи в шоу «Три аккорда».

«Люди в принципе не очень любят радоваться за других, а тут ещё «блатная» девочка. Со временем я, видимо, закалилась и поняла, что так будет всегда, и научилась не слишком обращать на эти уколы внимание. Так что я не плачу, а просто двигаюсь вперёд: снимаюсь в кино, играю в театре, веду телепрограммы и концерты…» — поделилась своими чувствами Шиловская.
О её творчестве и личной жизни читайте в материале «Радио 1».


Первые роли


Творческие способности Аглаи начали проявляться ещё в раннем возрасте. Уже в три года она стала заниматься в детской музыкальной труппе Бориса Покровского. Спустя год состоялся её дебют на сцене Большого театра: она сыграла дочь барона Каллоандро в оперной постановке «Прекрасная мельничиха».

В 1998 году Шиловская успешно прошла отбор и стала учиться в престижной музыкально-драматической школе «Класс-Центр». Именно там она начала осваивать основы актёрского мастерства, академического и джазового вокала, а также научилась играть на фортепиано и флейте. После окончания девушка решила поступать в Щукинское театральное училище.

Аглая Шиловская (Фото: соцсети)

«С четырёх лет я шла к тому, чтобы стать актрисой, мечтала об этом. Мой отец, режиссёр и драматург, прекрасно понимал, что моё амплуа — это не характерная, а лирическая героиня. А лирическая героиня не может быть пышкой. Он сказал: "Выбирай, дорогая. Либо мы ищем другую профессию, либо ты будешь худеть"», — вспоминала Шиловская.
На большом экране Аглая дебютировала в фильме Станислава Говорухина «…В стиле JAZZ», артистка только окончила первый курс Щукинского училища. Именитый режиссёр доверил девушке одну из главных ролей.
«<…> когда Станислав Сергеевич узнал, что я пою и играю на флейте и на фортепиано, он переписал сценарий, и героиня стала музыкантом», — рассказала актриса.
За свою первую работу в кино Аглая была удостоена приза Натальи Гундаревой на фестивале «Московская премьера» за лучшую женскую роль.


Другие киноработы



Успешный дебют юной актрисы мгновенно сделал её популярной и востребованной. В 2011 году Аглая Шиловская исполнила главные роли в популярных сериалах «Моя безумная семья» и «Лекарство для бабушки». Уже в 2012 году она получила приглашение сыграть центрального персонажа в комедийном сериале «Няньки».
Во время работы над сериалом актриса решилась на откровенную фотосъёмку для журнала MAXIM.

Помимо работы в кино, Аглая также выступает и на театральных подмостках. Она исполнила ведущую роль в знаменитом мюзикле «Монте-Кристо», который стал одной из самых посещаемых постановок в Москве. Ещё одной знаковой театральной работой актрисы стала роль княжны Таракановой в мюзикле «Граф Орлов».

Аглая Шиловская (Фото: соцсети)

В 2013 году она завоевала успех благодаря яркому исполнению главной роли в фильме «Апофигей», который стал обладателем Гран-при на Международном ялтинском телекинофоруме.

Летом 2016 года на Московском международном кинофестивале состоялась премьера драмы Сергея Соловьёва «Ке-ды», где Аглая исполнила главную женскую роль. Одним из главных телевизионных событий 2017 года стал показ сериала «Скажи правду», где Аглая тоже сыграла главную роль.

В 2022 году актриса вновь оказалась в центре внимания благодаря сериалу «Столичная штучка», где она перевоплотилась в успешную бизнес-леди, которая была вынуждена адаптироваться к жизни в деревне.


Музыкальная карьера



Осенью 2014 года Аглая решила поучаствовать в третьем сезоне шоу «Голос». Однако её выступление на «слепых прослушиваниях» не впечатлило судей – никто к ней не повернулся.

В том же году Шиловская стала участницей программы «Театр эстрады», где её первой задачей стало перевоплощение в Аллу Пугачеву.

В 2015 году актриса участвовала в шоу «Точь-в-точь». Аглае пришлось перевоплотиться в Анне Вески, Дженнифер Лопес, Полину Гагарину, Ани Лорак. В третьем сезоне проекта она вместе с Сати Казановой и Людмилой Соколовой исполнила песню группы «Арабески».

Аглая Шиловская (Фото: соцсети)

В 2019 году Шиловская попробовала себя в роли ведущей: вместе с Дмитрием Нагиевым она вела шестой сезон шоу «Голос. Дети».

«Как работалось с Нагиевым? Прекрасно! Он поддерживал, помогал, хвалил. Всё было искренне. Для меня главное качество в мужчине — чувство юмора. А Дмитрий в этом мастер. Я благодарна ему, мне с ним было комфортно. Потом я провела ещё одно шоу на Первом канале «Я почти знаменит»», — рассказала актриса в интервью StarHit.
В июле 2021 года Аглая приняла участие в шестом сезоне шоу «Три аккорда» и стала победительницей этого проекта, из-за чего подверглась критике.

«Я что, там единственная с громкой фамилией была?! Или я купила Первый канал? Или являюсь любовницей Розенбаума, Новикова, Шуфутинского и Трофимова, причём всех их одновременно?» — удивлялась нападкам зрителей Шиловская.

Личная жизнь



В 2011 году межу актёром Иваном Стебуновым и Шиловской завязались отношения. Они познакомились на съёмках фильма «Моя безумная семья», где играли влюблённую пару. Журналисты охотно писали о их будущей свадьбе, однако она так и не состоялась.

«Мы играли влюблённых, может, между нами был какой-то флирт. Но если Ваня хочет, чтобы это был роман, пусть будет так!» — цитирует слова актрисы портал «78.ru».

Иван Стебунов (Фото: соцсети)

Затем в жизни Аглаи появился новый мужчина — актёр Театра имени Вахтангова Фёдор Воронцов. В тот момент он был на восемь лет старше её и уже имел сына Матвея от предыдущего брака. Их отношения развивались постепенно, и сначала Фёдор избегал серьёзной связи после развода.

«Мы встретились в Щукинском училище. Дружили, собирались одной компанией. Федя мне нравился, но он рано женился, а женатые мужчины для меня табу, я не разрушаю семьи», — рассказывала Аглая.
В 2017 году пара сыграла свадьбу. Шиловская тепло приняла Матвея.

К сожалению, счастливое супружество было омрачено смертью отца Фёдора, Михаила Воронцова, который не дожил до свадьбы, но успел благословить их на брак.

О женитьбе поклонники узнали только через полгода, и информация пришла из СМИ, поскольку Аглая долгое время не пользовалась социальными сетями.

«Я бы не смогла жить напоказ. Лучше в парке погуляю, чем пойду на тусовку. Я верующий человек, обращаюсь к Богу», — говорила она.

Фёдор Воронцов (Фото: соцсети)

В 2019 году ходили слухи о беременности Шиловской, но официального подтверждения рождения ребёнка не было.

В феврале 2021 года актриса пережила большую утрату — ушёл из жизни её отец, Илья Шиловский. Причины его смерти оставались неясными, но близкие полагали, что это было связано с сердечными заболеваниями. Аглая называет себя папиной дочкой и признаётся, что смириться с утратой было крайне тяжело.

На данный момент СМИ пишут о разводе Аглаи Шиловской с Фёдором Воронцовым. По слухам, у актрисы роман с актёром Александром Устюговым. В профиле звезды регулярно появляются фотографии со знаменитостью, но официально свой союз они не подтверждают.

Аглая Шиловская и Александр Устюгов (Фото: соцсети)

Как сейчас складывается жизнь Шиловской



С апреля 2023 года Аглая Шиловская вместе с Александром Олешко ведут музыкальное шоу «Две звезды. Отцы и дети».

По данным сайта «Кинопоиск», летом 2025 года выйдет фильм «Плагиатор» с её участием, одним из сценаристов картины значится её отец — Илья Шиловский.

«У меня проблемы с самооценкой — мне не нравится, как я выгляжу на экране, не могу слышать свой голос. Я большая пессимистка. На меня часто находит хандра. <…> В моём договоре есть обязательный пункт — присутствие мамы на съёмках. С мамой я всегда чувствую себя хорошо», — рассказала актриса.

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«Я была мегерой, ругала Марусю»: Ксения Бородина признала ошибку в воспитании старшей дочери
06 февраля 2025, 18:16

Ксения Бородина с дочерьми (фото: Инстаграм* @borodylia)

Ксения Бородина призналась, что была слишком строга со старшей дочерью Марусей, особенно когда та получала невысокие оценки. Теперь 41-летняя телеведущая иначе относится к школьным неудачам детей.
Бывшая ведущая реалити-шоу «Дом-2» воспитывает 15-летнюю Марусю, родившуюся в браке звезды с Юрием Будаговым, и девятилетнюю Теону от второго супруга Курбана Омарова. Ксения открыто говорит, что является строгой мамой – с ранних лет приучает дочек убирать за собой, уважать взрослых и быть вежливыми.

На днях Бородина опубликовала забавное видео с младшей дочкой Теоной. Девочка жаловалась маме на школу, спрашивая, зачем ей в жизни пригодится квадратный дециметр, умножение, деление и метафора. В ответ телеведущая объяснила Теоне, что знания развивают её мозг. А жених Ксении Николай Сердюков, в свою очередь, отметил, что сейчас она может не знать, с чем в будущем будет связана её жизнь.

Бородина рассказала, что её отношение к отметкам дочек сильно изменилось.

«По поводу оценок в школе у меня очень изменилось мнение. Помню, как я ругала Марусю и хотела получить идеальную отличницу. А сейчас, если Тея выхватит двойку, я отношусь спокойно, просто иди исправляй и всё», – объяснила свою позицию телеведущая.
Маруся припомнила маме, что она ругала её за четвёрки, а Теону сейчас не трогает и за более низкие отметки. Ксения признала, что была неправа. Она отметила, что с Марусей вела себя как «мегера».

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*запрещён в РФ
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«Без фотошопа и эмодзи»: Ольга Орлова в день рождения дочери показала редкие фото из роддома
Ольга Орлова в день рождения дочери показала её редкие фотографии из роддома
06 февраля 2025, 18:05

Ольга Орлова с дочерью (Фото: Инстаграм*@olgaorlova1311)

Дочери Ольги Орловой, бывшей солистки группы «Блестящие», сегодня исполнилось два года. Мама тепло поздравила свою «булочку Анютку» с днём рождения в своём личном блоге и представила редкие фотографии из роддома, сделанные практически сразу после того, как малютка появилась на свет.
Известная российская певица, актриса, автор песен, телеведущая и блогер уже публиковала снимки дочери два года назад, когда она только родилась, напоминает сетевое издание Super.ru. Но на этот раз она решила не скрывать, как выглядела Анечка сразу после появления на свет и она сама — непосредственно после родов.

«С днем рождения, наша любимая булочка Анютка!!!! Будь здорова и счастлива, доченька», — написала Ольга.

Анна Орлова (Фото: Инстаграм*@olgaorlova1311)

Маленькие дети все выглядят примерно одинаково, поэтому как-то трудно оценивать фотографии новорожденной дочери звезды. А вот сама певица выглядит спокойной, умиротворённой и счастливой, хотя и немного уставшей. Про неё вполне можно сказать, что материнство ей к лицу.

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* Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.
#дети
#певица
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#актриса
#блогер
#свет
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Названо условие для возвращения лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева на сцену в России
06 февраля 2025, 17:56

Алексей Кортнев (фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев может вернуться на большую сцену в России только после публичного раскаяния за свои высказывания. Об этом сообщил юморист Илья Русяев в интервью Общественной службе новостей.
«Если артист выбирает путь публичного раскаяния, что уже случалось с некоторыми деятелями культуры, он может рассчитывать на постепенное восстановление в профессии», – заявил собеседник издания.
Вместе с тем, Русяев добавил, что возможность возвращения концертов Кортнева зависит не только он самого артиста, но и от готовности его аудитории и организаторов мероприятий воспринимать его как артиста, а не человека с «определённой политической историей».

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«С таким хоть десятерых рожать»: беременная звезда «Дома-2» Кристина Черкасова опубликовала забавное видео в день рождения мужа
06 февраля 2025, 17:40

Андрей и Кристина Черкасовы (фото: Инстаграм* @cherkasov119)

34-летняя Кристина Черкасова (в девичестве – Ослина) и её 43-летний муж Андрей Черкасов ожидают пополнения в семье. Женщина показала, как муж взял на себя домашние хлопоты на время её беременности.
Кристина и Андрей стали одним из самых крепких и гармоничных союзов шоу «Дом-2». Они познакомились на съёмках в 2017 году. Тогда девушка пришла на реалити в качестве участницы, а мужчина стал соведущим Ольги Орловой. Спустя время пара покинула проект, чтобы продолжить строить отношения за его пределами.

Супруги воспитывают сына Святослава, которому сейчас четыре года. Прошлым летом семья Черкасовых поделилась радостной новостью – они ждут второго ребёнка. Сегодня, в день рождения супруга, Кристина опубликовала забавное видео, которым показала, как проходят будни в их доме.

Ролик начинается с Кристины, лежащей под одеялом с округлившимся животом и поедающей конфеты. Вокруг девушки валялось множество фантиков. В это время Андрей одновременно пылесосил, носил сына на плечах и готовил обед. Видео Черкесова подписала фразой: «Основано на реальных событиях».

Звезда телешоу трогательно поздравила мужа с днём рождения.

«С таким мужем можно хоть десятерых рожать. И это 100 процентов про Андрея. Эти 9 месяцев раскрыли его с ещё больших сторон. Смотрю на него и понимаю, как мне повезло, какой он заботливый и понимающий. С первых дней беременность протекала сложно, я не могла встать с кровати и абсолютно все заботы на себя взял муж, все бытовые моменты и времяпрепровождения с сыном», – написала Кристина.
Также Черкесова добавила, что считает Андрея замечательным отцом, который вовлечён в воспитание и игры сына.

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*запрещён в РФ
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«Всегда можно покаяться»: Катя Гордон сочувствует Моргенштерну*, сообщившему о сделке с дьяволом
Катя Гордон посочувствовала Моргенштерну*, сообщившему о сделке с дьяволом
06 февраля 2025, 17:25

Екатерина Гордон (Фото: Вконтакте @katyagordon)

Моргенштерн*, как называет себя Алишер Валиев, в настоящий момент проходит лечение в реабилитационном центре Израиля. Недавно он заявил, что в юности просил дьявола о популярности.
Его слова прокомментировала звёздный юрист Катя Гордон. Она сказала, что верит словам музыканта и не думает, что они сказаны исключительно ради хайпа.

«Думаю, это правда. Дьявол — это искушения, пороки и компромисс. Но всегда можно покаяться и начать искупать грехи. Я рядом», — поделилась мнением Гордон с VOICE.

Юрист добавила, что искренне сочувствует Моргенштерну*: у него проблемы с законом, он объявлен в розыск за нарушение закона об иноагентах, и Катя Гордон готова представлять его интересы в суде.

«Я считаю, что он талант», — заключила юрист и общественный деятель.

Бывший участник группы Centr рэпер Птаха тоже жалеет Моргенштерна* и называет его решение пройти реабилитацию смелым поступком.

Но есть и те, кто придерживается иного мнения. Так, Мария Погребняк призывала запретить песни иностранного агента, с ней солидарна ее подруга Ольга Бузова.

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* Признан иноагентом в РФ
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