«Прощаюсь с бывшими»: Виктория Романец из «Дома-2» сводит татуировки

Виктория Романец (Фото: соцсети)
Звезда социальных сетей и скандальной теле-стройки, 34-летняя Виктория Романец рассказала, что в нынешнем году решила заняться радикальной трансформацией своей внешности. Прежде всего она избавится от татуировок, напоминающих о прошлых отношениях.
«Для меня это уже лютейший моветон», — заявила девушка.
Она уже нашла знакомого мастера, который заверил её, что процесс удаления всех надписей будет максимально безболезненным. Виктория опубликовала даже видео из тату-салона, где видно, как мастер с помощью лазера трудится над удалением «узоров» на коже. Звезда реаалити-шоу решила убрать надпись «Телом и душой», а также избавиться от имени «Дарио» на своей руке.
«О чем только думала моя голова, когда я это делала», — прокомментировала Романец решение набить на теле имя экс-избранника.
Отношения теледивы и парня из Европы начались в 2022 году. Их объединила общая любовь к путешествиям. Однако уже в следующем году во время поездки с друзьями на Бали Романец сообщила о расставании с бывшим возлюбленным.
Только удалением тату перемены во внешности Вики не ограничатся. Медийная персона намерена снова откорректировать губы.
«В четверг лонгидазой убираю губы. У меня гель мигрировал в усы», — призналась бывшая участница скандального проекта.
Потом она, конечно, накачает их снова, но по-другому. Ещё через несколько месяцев девушка планирует заняться коррекцией груди. Для этого сейчас она активно пытается похудеть. Виктория говорит, что не боится болевых или неприятных ощущений. Ранее ей уже пришлось удалять татуировку с именем мужа на животе.
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