«Проще было сбежать»: Нелли Ермолаева объяснила причины разрыва с мужем Алексеем Смагажевским

Нелли Ермолаева (Фото: Инстаграм* @ermolaevanelly)
Не так давно телеведущая скандального проекта «Дом-2» рассталась с мужем, блогером Алексеем Смагажевским, за которого вышла замуж в 2023 году. Потом супруги помирились, но некоторая прохладца в их отношениях всё-таки осталась.
При этом телезвезда не озвучивает точную причину разрыва, как и обстоятельства последующего примирения. Однако в беседе с продюсером Георгием Иващенко в рамках его проекта «Переговорка» в эфире «Радио 1» 38-летняя Ермолаева рассказала о своём видении ситуации и поделилась некоторыми рецептами сохранения гармоничных отношений в браке.
По её мнению, не нужно следовать модному правилу в отношениях и выбирать прежде всего себя. Как и слепо растворяться в своём партнёре, жить только его интересами. Ермолаева считает, что нужно заботиться о комфорте любимого, но и он в ответ должен проявлять такую же заботу и ответственность. Следует вместе строить планы, мечтать, путешествовать, строить отношения на партнёрстве и дружбе учитывая потребности и склонности друг друга, заключила звезда «Дома-2».
Напомним, Нелли и Алексей были в ссоре несколько месяцев. Сейчас они стараются как можно больше времени проводить вместе, посещают тренинги и мероприятия и стараются говорить друг с другом о самом главном, чтобы не копились взаимные обиды и недомолвки.
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«Если честно, не хотела комментировать эту историю. Чисто случайно нас застали вместе на мероприятии. Скажу так: во всех парах бывают разногласия, все мы не идеальные, не роботы. И это нормально», — сказала Нелли.Она напомнила, что познакомилась с Алексеем, когда была уже взрослой, сформировавшейся личностью, у неё уже был ребёнок. Женщина в этом возрасте уже понимает, к чему стремится, чего хочет от жизни. И вот тут бывает сложно найти обоюдный компромисс, просто кайфовать от общения с любимым, от того, что просто находишься с ним рядом, откровенничала Ермолаева.
«Здоровый диалог — залог здоровых отношений. Мы не разговаривали, поэтому все, как снежный ком, покатилось. Он первый шел на примирение, а я была упертой. Это была гордыня, детская позиция. Мне проще было сбежать, уехать куда-то. У каждого же есть свои границы. Мне казалось, что я ничего такого не делала, а для него это была серьезная история», — вспоминала Нелли.
По её мнению, не нужно следовать модному правилу в отношениях и выбирать прежде всего себя. Как и слепо растворяться в своём партнёре, жить только его интересами. Ермолаева считает, что нужно заботиться о комфорте любимого, но и он в ответ должен проявлять такую же заботу и ответственность. Следует вместе строить планы, мечтать, путешествовать, строить отношения на партнёрстве и дружбе учитывая потребности и склонности друг друга, заключила звезда «Дома-2».
Напомним, Нелли и Алексей были в ссоре несколько месяцев. Сейчас они стараются как можно больше времени проводить вместе, посещают тренинги и мероприятия и стараются говорить друг с другом о самом главном, чтобы не копились взаимные обиды и недомолвки.
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Александр Бойцов