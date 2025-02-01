«Жена подала на развод, когда я уехал в Таиланд»: муж Нелли Ермолаевой высказался о расставании

Алексей Смагажевский и Нелли Ермолаева (фото: соцсети)
Алексей Смагажевский рассказал о расставании с Нелли Ермолаевой. Коуч и мастер по гвоздестоянию признался, что не был инициатором развода.
В прошлом году экс-участница реалити-шоу «Дом-2» в третий раз вышла замуж. Со стороны казалось, что в семье царит идиллия, пара даже собиралась переехать в новый дом. Однако в конце года стало известно о расставании Алексея и Нелли.
При этом, по словам Ермолаевой, на разрыве настаивал именно Алексей, а узнала женщина об этом из новостей в интернете. Теперь же Смагажевский представил свою версию событий, добавив, что не будет никого осуждать в этой ситуации.
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При этом, по словам Ермолаевой, на разрыве настаивал именно Алексей, а узнала женщина об этом из новостей в интернете. Теперь же Смагажевский представил свою версию событий, добавив, что не будет никого осуждать в этой ситуации.
«То, что произошло, то уже произошло. Как есть, так есть. Но я вам скажу одно. Я не был инициатором нашего развода. Я этого не хотел. Я хотел сохранить нашу семью до последнего. И я узнал о том, что Нелли подала на развод тогда, когда я уехал в Таиланд», – уточнил мужчина.При этом он подчеркнул, что перед этим решил поставить отношения с женой на паузу, но речи о расставании, по его словам, не было. Однако сама Ермолаева неправильно поняла его желание и подала на развод.
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Анастасия Чинкова