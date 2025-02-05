«Вынес грязное бельё»: Нелли Ермолаева раскрыла душу после разрыва с мужем

Алексей Смагжевский и Нелли Ермолаева (Фото: соцсети)
В начале декабря прошлого года Нелли Ермолаева рассталась с мужем Алексеем Смагжевским. Причём о разрыве отношений она узнала... из Интернета, что повергло её в шок.
Соучастница скандально известной теле-стройки рассказала изданию StarHit, что её супруг бросил её через социальные сети. Он написал подписчикам, что их отношения поставлены на паузу, намекнув, что многое в его избраннице его не устраивает.
Ермолаева не стала замыкаться или долго обсуждать тему не сложившихся отношений (пара пребывала в браке полтора года), а с головой погрузилась в работу). Кроме съёмок, 38-летняя теледива записывает песни. Но даже из текстов композиций очевидно: Алексей её сильно ранил.
Это был третий брак Ермолаевой.
Читайте также:
«Жена подала на развод, когда я уехал в Таиланд»: муж Нелли Ермолаевой высказался о расставании
Людмила Артемьева: путь от развода и финансовых трудностей до беременности в 49 лет — где сейчас звезда сериала «Сваты»?
Алсу с Зарой назвали пумами и милфами после «отрыва» в клубе
«Мы вроде осознанные взрослые люди, которые должны обговаривать определенные действия, а Алексей почему-то решил полоскать грязное семейное бельё на виду у всех. Если есть хоть капля уважения, нужно всё обговаривать со своим партнёром», — едва сдерживая слёзы говорила Нелли.У Смагжевского другая версия. По его словам, он не собирался разводиться. Просто дал понять, что ему многое не по нраву в их отношениях не забыв уведомить об этом пользователей Сети. Затем коуч и мастер по стоянию на гвоздях уехал отдохнуть в Таиланд. Один. Поэтому был очень «удивлён», когда супруга подала на развод.
Ермолаева не стала замыкаться или долго обсуждать тему не сложившихся отношений (пара пребывала в браке полтора года), а с головой погрузилась в работу). Кроме съёмок, 38-летняя теледива записывает песни. Но даже из текстов композиций очевидно: Алексей её сильно ранил.
«В сердце пулями ты небрежно отпустил, но я в это не верю. Не меняй меня на других, ведь проще все отпустить, не решая проблемы», — высказалась Нелли в одной из песен.
Это был третий брак Ермолаевой.
Читайте также:
«Жена подала на развод, когда я уехал в Таиланд»: муж Нелли Ермолаевой высказался о расставании
Людмила Артемьева: путь от развода и финансовых трудностей до беременности в 49 лет — где сейчас звезда сериала «Сваты»?
Алсу с Зарой назвали пумами и милфами после «отрыва» в клубе
Александр Бойцов